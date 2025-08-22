Украинки завоевали золото чемпионата мира по гребле

фото: Чемпион

Людмила Лузан и Ирина Федоров завоевали золото чемпионата мира 2025 года по гребле на байдарках и каноэ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Чемпион.

В финале наши спортсменки опередили канадок. Бронзу завоевал испанский дуэт.

Лузан и Федоров принесли Украине первое золото на текущем чемпионате мира в итальянском Милане, который проходит с 20 по 24 августа. Для Лузана это пятое золото чемпионатов мира за карьеру, Федоров завоевала свою первую награду на соревнованиях такого уровня.

Напомним, известную украинскую легкоатлетку Марину Бех-Романчук дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Она сможет вернуться в соревнования в мае 2029 года.