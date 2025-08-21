11:50  21 августа
21 августа 2025, 15:37

Гонорар Светолиной на Цинциннате: сколько заработала теннисистка

21 августа 2025, 15:37
Фото: из открытых источников
Элина Свитолина завершила выступления на турнире серии WTA 1000 в Цинциннате на стадии 1/32 финала. Украинская теннисистка проиграла уже в первом матче основной сетки, однако пополнила свой призовой счет на $18,200

Об этом сообщает Sport.ua, передает RegioNews.

В общей сложности на турнире Украину представили пять теннисисток. Самой успешной стала Людмила Киченок, которая в паре с Элленом Пересом дошла до полуфинала. Дуэт заработал $74,700 (по $37,350 каждый).

Марта Костюк и Даяна Ястремская выиграли свои стартовые матчи, но отказались от участия в третьем раунде. Обе получили по $32,840. Юлия Стародубцева проиграла в первом раунде и заработала $11,270.

Турнир завершился победами фаворитов: у женщин трофей завоевала Ига Свентек ($752,275), у мужчин — Карлос Алькарас ($1,124,380).

Справка: Цинциннати (Western & Southern Open) — престижный теннисный турнир в США, входящий в серию ATP Masters 1000 и WTA 1000. Проводится ежегодно на хардовых кортах и собирает лучших игроков мира. Турнир является важным этапом подготовки к US Open.

Напомним, недавно Элина Свитолина, живущая за границей, но часто приезжающая в Украину, приобрела квартиру в одном из самых высоких небоскребов в Киеве. Известно, что в жилом комплексе, где живет теннисистка, есть спортивный зал, ресторан, парки и, конечно, укрытие.

