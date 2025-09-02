Костюк зупинилася за крок до чвертьфіналу US Open

Фото: AP/Heather Khalifa

Друга ракетка України Марта Костюк припинила боротьбу на Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open), програвши у матчі 1/8 фіналу. Її суперницею була чешка Кароліна Мухова – 11-та сіяна турніру та 13-та ракетка світу

Про це повідомило Суспільне Спорт, передає RegioNews.

У вирішальному матчі за вихід до чвертьфіналу Костюк не змогла нав'язати достатній опір і поступилася Муховій. Таким чином, українка повторила свій найкращий результат на турнірах Grand Slam– вихід до 1/8 фіналу.

Шлях Костюк на US Open 2025:

1 коло: перемога над Кеті Бултер (Велика Британія) – 6:4, 6:4

2 коло: перемога над Зейнеп Сонмез (Туреччина) – 7:5, 6:7, 6:3

3 коло: перемога над Діан Паррі (Франція) – у трьох сетах

1/8 фіналу: поразка від Кароліни Мухової (Чехія)

Нагадаємо, тенісистка Марта Костюк встановила рекорд для українського тенісу, вийшовши до 1/8 фіналу одночасно в одиночному та парному розрядах на US Open-2025.