19:33  01 сентября
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
17:06  01 сентября
У Дии появился искусственный интеллект
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
01 сентября 2025, 18:31

Марта Костюк установила исторический рекорд для украинского тенниса

01 сентября 2025, 18:31
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Теннисистка Марта Костюк установила рекорд для украинского тенниса, выйдя в 1/8 финала одновременно в одиночном и парном разрядах на US Open-2025. Это первый подобный успех для украинок в истории турнира "Большого шлема"

Об этом сообщает "Корреспондент", передает RegioNews.

Украинская теннисистка, в паре с Еленой-Габриэлой Русе, успешно прошла в 1/8 финала парного разряда, а ранее обеспечила себе место на этой стадии в одиночном турнире.

Таким образом, Марта Костюк стала первой представительницей Украины в истории, сумевшей достичь 1/8 финала в обоих разрядах на одном турнире Grand Slam.

В разные годы аналогичный успех имели и другие теннисистки из Украины: Екатерина Бондаренко, Алена Бондаренко, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, а сама Марта дважды повторяла этот результат.

Справка: Марта Костюк – украинская профессиональная теннисистка, родилась 8 июня 2002 года в Киеве. Известная своей агрессивной игрой и техническим мастерством, она быстро обрела популярность в мировом теннисе.

В 2017 году Марта стала самой молодой победительницей основного турнира WTA за последние 15 лет, выиграв турнир в Бруклине. Она регулярно участвует в турнирах Большого шлема и занимает высокие позиции в рейтинге WTA.

Напомним, летом харьковская звезда тенниса Элина Свитолина установила новый рекорд турниров Grand Slam. Она одержала 21 победу в стартовых матчах мейджоров. 30 июня спортсменка победила венгерку Анну Бондарь со счетом 6:3, 6:1. Известно, что матч длился больше часа.

Украина теннис Рекорд Украинка Марта Костюк
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
