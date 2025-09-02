Ілюстративне фото

В Україні за останній тиждень знову змінились ціни на популярні овочі. Здебільшого вартість падає

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

Картопля знижувалась в ціні весь тиждень: тепер в середньому кілограм коштує 11-15 гривень. При цьому огірок подорожчав до 30-40 гривень за кілограм. Солодкий перець теж виріс у ціні: вартість варіюється в межах 25-70 гривень за кілограм.

Помідори подешевшали до 10-35 гривень за кілограм. При цьому капуста подорожчала: пекінська до 40-45 гривень за кілограм, а цвітна — до 35-70 гривень за кілограм.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що в Україні зростання цін на картоплю поки що можна не чекати. Як пояснили в УКАБ, на продаж здебільшого йде картопля з Львівської, Житомирської та Чернігівської області. Цьогоріч ці області від посухи не постраждали.