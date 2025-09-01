Фото: Министерство обороны Украины

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Российские войска активизировали авиационные удары по Украине в августе. По данным военных источников, на позиции Сил обороны и населенные пункты, расположенные вблизи фронта, было сброшено 4 390 крылатых авиабомб – КАБ.

Это более чем на 600 единиц больше, чем в июле, когда количество ударов составляло 3 786 КАБов. Специалисты отмечают, что такая тенденция свидетельствует об увеличении интенсивности применения авиации противником.

В результате ударов поражаются как военные объекты, так и инфраструктура населенных пунктов. Местные общины сообщают о повреждении зданий и угрозе жизни мирных жителей.

Аналитики отмечают, что постоянное увеличение количества авиационных ударов может свидетельствовать об изменении тактики российских войск и повышает риск для гражданского населения в прифронтовых районах.

Ранее сообщалось, российские войска обстреляли рынок в Покровской общине Днепропетровщины, ранив четырех человек.