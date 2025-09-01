19:33  01 сентября
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
17:06  01 сентября
У Дии появился искусственный интеллект
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
01 сентября 2025, 16:58

Армия РФ увеличила количество ударов КАБами по Украине

01 сентября 2025, 16:58
Читайте також українською мовою
Фото: Министерство обороны Украины
Читайте також
українською мовою

Количество авиационных ударов российских войск по Украине в августе превысило показатели предыдущего месяца

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Российские войска активизировали авиационные удары по Украине в августе. По данным военных источников, на позиции Сил обороны и населенные пункты, расположенные вблизи фронта, было сброшено 4 390 крылатых авиабомб – КАБ.

Это более чем на 600 единиц больше, чем в июле, когда количество ударов составляло 3 786 КАБов. Специалисты отмечают, что такая тенденция свидетельствует об увеличении интенсивности применения авиации противником.

В результате ударов поражаются как военные объекты, так и инфраструктура населенных пунктов. Местные общины сообщают о повреждении зданий и угрозе жизни мирных жителей.

Аналитики отмечают, что постоянное увеличение количества авиационных ударов может свидетельствовать об изменении тактики российских войск и повышает риск для гражданского населения в прифронтовых районах.

Ранее сообщалось, российские войска обстреляли рынок в Покровской общине Днепропетровщины, ранив четырех человек.

Россия война обстрелы крылатая ракета авиаудар КАБ
