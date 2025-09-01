17:06  01 вересня
У Дії з'явився штучний інтелект
На Дніпропетровщині чоловік убив знайомого - скинув тіло у криницю, а авто спалив
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
01 вересня 2025, 17:57

СБУ повідомила Кадирову про заочну підозру – використовував українських полонених як "живий щит"

01 вересня 2025, 17:57
Фото: СБУ
Служба безпеки України зібрала нові докази воєнних злочинів голови Чеченської Республіки РФ Рамзана Кадирова, пов’язаних із жорстоким поводженням з українськими військовополоненими

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, під час одного зі своїх виступів перед російськими медіа він заявив, що віддавав наказ своїм "підлеглим" не брати українських військових у полон, а розстрілювати їх безпосередньо на полі бою.

Розслідування встановило, що ці вказівки Кадирова були адресовані командирам чеченських підрозділів, які воюють у складі російських окупаційних сил проти України. Крім того, він нібито наказав відправити частину українських полонених, яких утримують на території Чечні, на дахи військових об’єктів у Грозному, пропонуючи використовувати їх як "живий щит" під час атак українських дронів.

Такі дії кваліфікують як порушення законів і звичаїв війни відповідно до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду. На підставі нових доказів СБУ заочно повідомила Кадирову про підозру за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, що стосується воєнних злочинів.

Нагадаємо, ще у серпні 2022 року слідство кваліфікувало дії Кадирова як підготовку та ведення агресивної війни, її виправдовування та посягання на територіальну цілісність України. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності за злочини проти держави та її громадян. Розслідування ведеться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Раніше повідомлялося, Печерський суд обрав домашній арешт для суддів Мар’їнського районного суду Донецької області Сергія Ліпчанського та Вікторії Приходько.

війна СБУ полонені українські військові воєнні злочини Рамзан Кадиров
