Поляки запустили виробництво розвідувальних дронів в Україні

фото: fragoutmag.com

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт компанії.

Виробництво запустили на одному з українських підприємств, яке раніше обслуговувало польські вироби для армії України.

Безпілотник FlyEye розробили у 2010 році. Він важить 11 кг, при цьому його можуть переносити в рюкзаках двоє людей, а запускається він з руки.

Дрон здатен літати на відстані до 50 км від оператора, в небі він може бути 2-3 години. Для спостереження у нього є денна та теплова камери.

Раніше повідомлялось, що РФ нарощує виробництво дронів Shahed. Росіяни можуть випускати понад 6 тисяч таких БпЛА щомісяця.