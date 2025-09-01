Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 1 сентября российская армия атаковала Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Атаку российских дронов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные группы Сил обороны.

По состоянию на 09:00 силы ПВО сбили или подавили 76 вражеских БпЛА типа Shahed и других дронов-имитаторов на севере, юге, востоке и центре страны.

В то же время зафиксировано попадание 10 ударных дронов на шести локациях.

Напомним, утром 1 сентября российские военные атаковали КАБами село Омельник Запорожской области. В одном из домов погибли супруги.