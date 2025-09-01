Фото: ГУР

Несмотря на санкции, крупнейший российский производитель танков и бронетехники в РФ "Уралвагонзавод" продолжает расширять свои мощности

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.

На портале War\&Sanctions в разделе "Инструменты войны" опубликованы данные об использовании крупнейшим производителем танков и бронетехники в РФ – "Уралвагонзавод" – сотен единиц иностранного оборудования.

Зафиксировано более 260 станков и другого иностранного оборудования, которое использует завод. Большинство из них Россия закупила ещё во время переоснащения своего ВПК в рамках подготовки к полномасштабному вторжению, которое продолжалось с 2007 года.

Хотя это оборудование было закуплено ещё до 2022 года, его фиксация важна, так как оно требует постоянного обслуживания, ремонта и обновления программного обеспечения. Производители могут напрямую или через дилеров ограничить поставки запчастей, технических жидкостей и софта для станков, которые работают на российскую "военную машину".

В ГУР отметили, что "Уралвагонзавод" продолжает наращивать производство для российской армии. В 2024 году там открыли линию по выпуску танковых двигателей, использовав современные европейские станки с ЧПУ. Это оборудование попадает в РФ через третьи страны, хотя из-за санкций такие поставки стали дольше, дороже и сложнее.

Чтобы ограничить возможности России вести войну, необходимы международное сотрудничество, обмен информацией и блокировка схем обхода санкций. Также важны реальные расследования и жёсткая ответственность для нарушителей.

В целом раздел "Инструменты войны" на портале War\&Sanctions содержит данные о более чем 1400 единицах оборудования, которое работает на 169 предприятиях российского ВПК. К каждому случаю добавлены подтверждения – документы, фото, видео или ссылки на источники.

Для примерно трети оборудования указаны серийные номера, по которым производители могут отследить его путь в РФ и заблокировать поставки запчастей, технических жидкостей или обновлений программного обеспечения.

