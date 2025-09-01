09:57  01 сентября
В лицее на Днепропетровщине создали джинсовый класс
07:28  01 сентября
Лось выбежал на трассу: на Житомирщине в ДТП погибла женщина, еще два человека травмированы
08:34  01 сентября
В Харькове произошел масштабный пожар на предприятии
UA | RU
UA | RU
01 сентября 2025, 08:51

Крупнейший производитель танков в РФ использует сотни единиц иностранного оборудования, – ГУР

01 сентября 2025, 08:51
Читайте також українською мовою
Фото: ГУР
Читайте також
українською мовою

Несмотря на санкции, крупнейший российский производитель танков и бронетехники в РФ "Уралвагонзавод" продолжает расширять свои мощности

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГУР Минобороны Украины.

На портале War\&Sanctions в разделе "Инструменты войны" опубликованы данные об использовании крупнейшим производителем танков и бронетехники в РФ – "Уралвагонзавод" – сотен единиц иностранного оборудования.

Зафиксировано более 260 станков и другого иностранного оборудования, которое использует завод. Большинство из них Россия закупила ещё во время переоснащения своего ВПК в рамках подготовки к полномасштабному вторжению, которое продолжалось с 2007 года.

Хотя это оборудование было закуплено ещё до 2022 года, его фиксация важна, так как оно требует постоянного обслуживания, ремонта и обновления программного обеспечения. Производители могут напрямую или через дилеров ограничить поставки запчастей, технических жидкостей и софта для станков, которые работают на российскую "военную машину".

В ГУР отметили, что "Уралвагонзавод" продолжает наращивать производство для российской армии. В 2024 году там открыли линию по выпуску танковых двигателей, использовав современные европейские станки с ЧПУ. Это оборудование попадает в РФ через третьи страны, хотя из-за санкций такие поставки стали дольше, дороже и сложнее.

Чтобы ограничить возможности России вести войну, необходимы международное сотрудничество, обмен информацией и блокировка схем обхода санкций. Также важны реальные расследования и жёсткая ответственность для нарушителей.

В целом раздел "Инструменты войны" на портале War\&Sanctions содержит данные о более чем 1400 единицах оборудования, которое работает на 169 предприятиях российского ВПК. К каждому случаю добавлены подтверждения – документы, фото, видео или ссылки на источники.

Для примерно трети оборудования указаны серийные номера, по которым производители могут отследить его путь в РФ и заблокировать поставки запчастей, технических жидкостей или обновлений программного обеспечения.

Напомним, ранее Главное управление разведки Украины сообщало, что Россия начала применять новый дрон с LTE-связью и возможностью удаленного управления. Этот дрон может выполнять функции разведывательного или ударного, а также применяться как ложная цель перегрузки украинского ПВО.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ производство Завод танк ГУР иностранное оборудование российский завод
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Жительница Тернополя потеряла более 150 тыс. грн, поверив в фейковые выплаты от ООН
01 сентября 2025, 12:33
В Черкасской области разоблачен канал незаконной переправки мужчин призывного возраста
01 сентября 2025, 12:30
Подозреваемому в убийстве эксспикера Верховной Рады Андрея Парубия сообщено о подозрении
01 сентября 2025, 12:12
На Житомирщине мотоциклист наехал на пешехода – мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали
01 сентября 2025, 11:54
Лесной кот и пернатый десант: из Украины за границу пытались переслать по почте чучела редких животных и птиц
01 сентября 2025, 11:17
$30 тысяч за молчание: в Киеве задержали злоумышленника, угрожавшего бизнесмену
01 сентября 2025, 11:13
Количество первоклассников в Украине сократилось на 62 тысячи
01 сентября 2025, 10:59
Задержаны агенты российского ГРУ, которые планировали атаки на Киев и Одессу
01 сентября 2025, 10:42
В Харькове спасатели вытащили трех подростков из вентиляционной шахты
01 сентября 2025, 10:42
На Харьковщине ветераны получают гранты на бизнес и создают новые рабочие места
01 сентября 2025, 10:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »