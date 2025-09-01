Фото: Міністерство оборони України

Кількість авіаційних ударів російських військ по Україні в серпні перевищила показники попереднього місяця

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Російські війська активізували авіаційні удари по Україні в серпні. За даними військових джерел, на позиції Сил оборони та населені пункти, розташовані поблизу фронту, було скинуто 4 390 крилатих авіабомб - КАБів.

Це на понад 600 одиниць більше, ніж у липні, коли кількість ударів становила 3 786 КАБів. Фахівці відзначають, що така тенденція свідчить про збільшення інтенсивності застосування авіації противником.

Внаслідок ударів уражаються як військові об’єкти, так і інфраструктура населених пунктів. Місцеві громади повідомляють про пошкодження будівель та загрозу життю мирних мешканців.

Аналітики зазначають, що постійне збільшення кількості авіаційних ударів може свідчити про зміну тактики російських військ і підвищує ризики для цивільного населення в прифронтових районах.

