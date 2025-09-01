14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
13:34  01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
09:57  01 вересня
У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
01 вересня 2025, 16:58

Армія рф збільшила кількість ударів КАБами по Україні

01 вересня 2025, 16:58
Фото: Міністерство оборони України
Кількість авіаційних ударів російських військ по Україні в серпні перевищила показники попереднього місяця

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

Російські війська активізували авіаційні удари по Україні в серпні. За даними військових джерел, на позиції Сил оборони та населені пункти, розташовані поблизу фронту, було скинуто 4 390 крилатих авіабомб - КАБів.

Це на понад 600 одиниць більше, ніж у липні, коли кількість ударів становила 3 786 КАБів. Фахівці відзначають, що така тенденція свідчить про збільшення інтенсивності застосування авіації противником.

Внаслідок ударів уражаються як військові об’єкти, так і інфраструктура населених пунктів. Місцеві громади повідомляють про пошкодження будівель та загрозу життю мирних мешканців.

Аналітики зазначають, що постійне збільшення кількості авіаційних ударів може свідчити про зміну тактики російських військ і підвищує ризики для цивільного населення в прифронтових районах.

Раніше повідомлялося, російські війська обстріляли ринок у Покровській громаді Дніпропетровщини, поранивши чотирьох людей.

Вся робота ТЦК – під запис: Міноборони запроваджує боді-камери
01 вересня 2025, 16:29
Російські війська захопили Комишуваху на кордоні Дніпропетровщини – DeepState
01 вересня 2025, 14:55
На Сумщині подружжя пенсіонерів підірвалося на ворожій міні
01 вересня 2025, 14:33
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
У Запоріжжі виявили тіло чоловіка без ознак життя в річці Дніпро
01 вересня 2025, 17:14
У Дії з’явився штучний інтелект
01 вересня 2025, 17:06
На Одещині військовозобов’язаного чоловіка намагались вивезти до Молдови, приховавши у вантажівці з напоями
01 вересня 2025, 16:59
На Київщині викрито схему розтрати понад 10 млн грн при закупівлі шкільних укриттів
01 вересня 2025, 16:39
Вся робота ТЦК – під запис: Міноборони запроваджує боді-камери
01 вересня 2025, 16:29
Відстрочка від мобілізації не діятиме для студентів, які вийшли за межі академічної програми
01 вересня 2025, 16:22
Росіяни атакували працівників ДТЕК на Дніпропетровщині
01 вересня 2025, 16:19
"Формально" стати на військовий облік: на Житомирщині викрили масштабну схему для ухилянтів
01 вересня 2025, 16:17
У столиці загинув чоловік, який отримав удар струмом на даху електропоїзда
01 вересня 2025, 16:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
