Дослідження показало, як часто українці купують нові смартфони
Більшість українців купують нові смартфони кожні 4-5 років
Про це йдеться у новому опитуванні Viber, де взяло участь близько 40 тисяч українців, передає RegioNews із посиланням на mezha.media.
Так, 55% українців купують нові смартфони кожні чотири-п'ять років, а чверть опитуваних (27%) не купують їх самі та зазвичай отримують пристрої у подарунок.
На питання "Як часто ви купуєте новий телефон?" відповіді розподілилися таким чином:
- Раз на 4-5 років – 55%;
- Не купую телефони сам/-а (зазвичай дарують) – 27%;
- Раз на 2-4 роки – 17%;
- Оновлюю з виходом нової моделі – раз на 1-1,5 року – 1%.
Раніше ми писали про те, скільки українців користуються застосунком Дія. Станом на початок серпня 2025 року застосунком уже користуються майже 23 млн наших співгромадян.
