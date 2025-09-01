14:28  01 вересня
01 вересня 2025, 15:35

Дослідження показало, як часто українці купують нові смартфони

01 вересня 2025, 15:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Більшість українців купують нові смартфони кожні 4-5 років

Про це йдеться у новому опитуванні Viber, де взяло участь близько 40 тисяч українців, передає RegioNews із посиланням на mezha.media.

Так, 55% українців купують нові смартфони кожні чотири-п'ять років, а чверть опитуваних (27%) не купують їх самі та зазвичай отримують пристрої у подарунок.

На питання "Як часто ви купуєте новий телефон?" відповіді розподілилися таким чином:

  • Раз на 4-5 років – 55%;
  • Не купую телефони сам/-а (зазвичай дарують) – 27%;
  • Раз на 2-4 роки – 17%;
  • Оновлюю з виходом нової моделі – раз на 1-1,5 року – 1%.

Раніше ми писали про те, скільки українців користуються застосунком Дія. Станом на початок серпня 2025 року застосунком уже користуються майже 23 млн наших співгромадян.

