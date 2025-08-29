Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
30 и 31 августа в большинстве регионов максимальная температура воздуха в течение дня составит +28…+33 градуса
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.
Ночью столбики термометров опустятся до +14...+19 градусов, на юге до +20 градусов.
В Киеве 30-31 августа будет жарко, днем воздух прогреется до +28…+31 градусов, без осадков.
!1 сентября жара несколько ослабнет на западе и севере, ожидается +24+28 градусов, на остальной территории Украины еще будет жарко, до +33 градусов", – подытожила Н.Диденко.
Ранее мы сообщали, что в пятницу, 29 августа, в Украине будет сухо, солнечно и жарко до +35 градусов.
