Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

30 и 31 августа в большинстве регионов максимальная температура воздуха в течение дня составит +28…+33 градуса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

Ночью столбики термометров опустятся до +14...+19 градусов, на юге до +20 градусов.

В Киеве 30-31 августа будет жарко, днем воздух прогреется до +28…+31 градусов, без осадков.

!1 сентября жара несколько ослабнет на западе и севере, ожидается +24+28 градусов, на остальной территории Украины еще будет жарко, до +33 градусов", – подытожила Н.Диденко.

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 29 августа, в Украине будет сухо, солнечно и жарко до +35 градусов.