01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
09:57  01 вересня
У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
01 вересня 2025, 14:28

Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34

01 вересня 2025, 14:28
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У вівторок, 2 вересня в Україні переважатиме суха сонячна погода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, у східній частині залишки атмосферного фронту зумовлять дощі і навіть грози.

Опади також завтра ймовірні на Дніпропетровщині, місцями на Херсонщині та в Криму.

А найближчої ночі ще подекуди подощить на Черкащині, Полтавщині і Миколаївщині.

Температура повітря становитиме в Україні протягом дня +24…+28 градусів, на заході +26…+30, на півдні +29…+33, на сході 29…+34 градуси.

У Києві у вівторок буде сухо сонячно і до +26 градусів.

"Послаблення спеки та відчутне зниження температури повітря очікується із 7-го вересня", – підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, в Україні 1 вересня обіцяють спеку до +37 і грози. Опади очікуються в центральних і східних областях, а також на Сумщині.

