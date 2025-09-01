Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
У вівторок, 2 вересня в Україні переважатиме суха сонячна погода
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
За її словами, у східній частині залишки атмосферного фронту зумовлять дощі і навіть грози.
Опади також завтра ймовірні на Дніпропетровщині, місцями на Херсонщині та в Криму.
А найближчої ночі ще подекуди подощить на Черкащині, Полтавщині і Миколаївщині.
Температура повітря становитиме в Україні протягом дня +24…+28 градусів, на заході +26…+30, на півдні +29…+33, на сході 29…+34 градуси.
У Києві у вівторок буде сухо сонячно і до +26 градусів.
"Послаблення спеки та відчутне зниження температури повітря очікується із 7-го вересня", – підсумувала Н.Діденко.
