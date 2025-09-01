Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 2 вересня в Україні переважатиме суха сонячна погода

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, у східній частині залишки атмосферного фронту зумовлять дощі і навіть грози.

Опади також завтра ймовірні на Дніпропетровщині, місцями на Херсонщині та в Криму.

А найближчої ночі ще подекуди подощить на Черкащині, Полтавщині і Миколаївщині.

Температура повітря становитиме в Україні протягом дня +24…+28 градусів, на заході +26…+30, на півдні +29…+33, на сході 29…+34 градуси.

У Києві у вівторок буде сухо сонячно і до +26 градусів.

"Послаблення спеки та відчутне зниження температури повітря очікується із 7-го вересня", – підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, в Україні 1 вересня обіцяють спеку до +37 і грози. Опади очікуються в центральних і східних областях, а також на Сумщині.