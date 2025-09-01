Фото: ілюстративне

Про це повідомляє GMK Center, передає RegioNews.

Українські металургійні підприємства за підсумками січня-липня 2025 року скоротили експорт сталевих напівфабрикатів на 36,3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Основними країнами-імпортерами українських напівфабрикатів залишаються Болгарія, Туреччина та Польща. До Болгарії за сім місяців відвантажили 278,4 тис. тонн, що на 26,2% менше, ніж торік. У Туреччину експорт зріс на 14,4% і склав 120,07 тис. тонн, а до Польщі – 98,48 тис. тонн. Водночас постачання до Єгипту знизилися майже на дві третини, до 51,02 тис. тонн.

Експорт українських напівфабрикатів падає порівняно з минулим роком

У липні українські компанії експортували 140,94 тис. тонн напівфабрикатів. Це на 140,5% більше, ніж у червні, але на 41% менше, ніж у липні 2024 року. Найбільші обсяги поставок припали на Болгарію – 39,76 тис. тонн (+27,6% порівняно з червнем), Туреччину – 35,77 тис. тонн, Єгипет – 29,09 тис. тонн та Польщу – 5,03 тис. тонн. Порівняно з минулим роком більшість постачань скоротилися, а Польща відчули різке зменшення обсягів.

Виручка від експорту за сім місяців зменшилася на 37,6% рік до року і становила $342,98 млн. Липневі показники впали на 41% порівняно з минулим роком, але зросли на 118,3% порівняно з червнем – до $64,49 млн. Для порівняння, у 2024 році Україна збільшила експорт сталевих напівфабрикатів на 56,7% порівняно з 2023 роком – до 1,89 млн тонн. Зростання тоді відбулося переважно завдяки відновленню морських поставок на далекі ринки.

Раніше повідомлялося, найбільше гірничо-металургійне підприємство розглядає можливий вихід з України через фінансові збитки. За перші п'ять місяців 2025 року компанія зазнала чистого збитку в 3,8 мільярда гривень через високі тарифи на електроенергію.