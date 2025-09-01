14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
13:34  01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
09:57  01 вересня
У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2025, 13:28

Експорт українського металу обвалився на третину, – дані GMK

01 вересня 2025, 13:28
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Загальний обсяг поставок на зовнішні ринки становив 705,62 тис. тонн

Про це повідомляє GMK Center, передає RegioNews.

Українські металургійні підприємства за підсумками січня-липня 2025 року скоротили експорт сталевих напівфабрикатів на 36,3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Основними країнами-імпортерами українських напівфабрикатів залишаються Болгарія, Туреччина та Польща. До Болгарії за сім місяців відвантажили 278,4 тис. тонн, що на 26,2% менше, ніж торік. У Туреччину експорт зріс на 14,4% і склав 120,07 тис. тонн, а до Польщі – 98,48 тис. тонн. Водночас постачання до Єгипту знизилися майже на дві третини, до 51,02 тис. тонн.

Експорт українських напівфабрикатів падає порівняно з минулим роком

У липні українські компанії експортували 140,94 тис. тонн напівфабрикатів. Це на 140,5% більше, ніж у червні, але на 41% менше, ніж у липні 2024 року. Найбільші обсяги поставок припали на Болгарію – 39,76 тис. тонн (+27,6% порівняно з червнем), Туреччину – 35,77 тис. тонн, Єгипет – 29,09 тис. тонн та Польщу – 5,03 тис. тонн. Порівняно з минулим роком більшість постачань скоротилися, а Польща відчули різке зменшення обсягів.

Виручка від експорту за сім місяців зменшилася на 37,6% рік до року і становила $342,98 млн. Липневі показники впали на 41% порівняно з минулим роком, але зросли на 118,3% порівняно з червнем – до $64,49 млн. Для порівняння, у 2024 році Україна збільшила експорт сталевих напівфабрикатів на 56,7% порівняно з 2023 роком – до 1,89 млн тонн. Зростання тоді відбулося переважно завдяки відновленню морських поставок на далекі ринки.

Раніше повідомлялося, найбільше гірничо-металургійне підприємство розглядає можливий вихід з України через фінансові збитки. За перші п'ять місяців 2025 року компанія зазнала чистого збитку в 3,8 мільярда гривень через високі тарифи на електроенергію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна експорт метал сталь дані дослідження економіка
Організована злочинна група незаконно видобула піску на 76 млн грн: справу передали до суду
01 вересня 2025, 12:45
Безкоштовне тестування на гепатит: в Україну надійшли майже 2 млн тестів
01 вересня 2025, 12:36
Кількість першокласників в Україні скоротилася на 62 тисячі
01 вересня 2025, 10:59
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
На Сумщині подружжя пенсіонерів підірвалося на ворожій міні
01 вересня 2025, 14:33
Зʼявилися ексклюзивні деталі вбивства ексглави ВР Андрія Парубія, – ЗМІ Львівщини
01 вересня 2025, 14:30
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
01 вересня 2025, 14:28
На Одещині судитимуть зловмисника, який за 10 000 доларів допомагав чоловікам потрапити до Молдови
01 вересня 2025, 14:15
Мешканця Кривого Рогу судитимуть за незаконний посів та вирощування понад 600 кущів конопель
01 вересня 2025, 14:01
Слідство перевіряє інформацію про можливих спільників у справі Парубія
01 вересня 2025, 13:59
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
01 вересня 2025, 13:34
Прокуратура проситиме арешт без права застави для підозрюваного у вбивстві Парубія
01 вересня 2025, 13:18
На Тернопільщині водій Volkswagen збив неповнолітнього мотоцикліста
01 вересня 2025, 13:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »