Фото: Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції

Учасники ОЗГ скористалися зв'язками з місцевими посадовцями та отримали в оренду дві земельні ділянки, призначені для будівництва житлових будинків

Про це повідомляє Департамент Стратегічних Розслідувань Нацполіції, передає RegioNews.

Замість того, щоб використовувати землю за цільовим призначенням, зловмисники організували промисловий видобуток піску. Матеріал мав постачатися на реальні будівельні майданчики.

Нацполіція розслідувала незаконний видобуток піску

Продаж і розподіл корисних копалин здійснював працівник фірми, який легалізовував незаконно видобутий пісок через місцевого підприємця. Підприємець визнавав пісок власним товаром та виписував на нього накладні для документального підтвердження.

67 тисяч кубометрів піску вивезли з орендованих ділянок

Судова інженерно-екологічна експертиза, проведена спеціалістами ІСТЕ СБУ, підтвердила обсяг незаконного видобутку – 67 тисяч кубометрів піску. Загальна сума збитків, завданих державі, оцінюється у 76 мільйонів гривень.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до восьми років із конфіскацією майна.

