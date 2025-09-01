09:57  01 вересня
01 вересня 2025, 10:59

Кількість першокласників в Україні скоротилася на 62 тисячі

01 вересня 2025, 10:59
Фото: ілюстративне
Новий навчальний рік розпочався з відчутним зменшенням кількості першокласників

Про це повідомляє голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, передає RegioNews.

За попередньою інформацією місцевих управлінь освіти, за парти цьогоріч сіло близько 252 тисяч дітей. Для порівняння, торік їх було 314 тисяч. Остаточні дані оприлюднять після 5 вересня, коли школи завершать формування класів і нададуть офіційні звіти.

Як зазначив Сергій Бабак, різниця становить понад 62 тисячі учнів. Серед основних причин – зниження рівня народжуваності та масовий виїзд дітей за кордон у перші місяці після початку повномасштабного вторгнення.

За його словами, цього року ситуація з виїздом значно змінилася. Шестирічних дітей майже не вивозять, натомість частина родин навіть повертається в Україну. Водночас демографічні тенденції залишаються негативними, і освітня система відчуватиме наслідки ще багато років.

Раніше повідомлялося, в Україні не фінансуватимуть школи з малою кількістю учнів. У Міністерстві освіти пояснили це високими витратами на навчання одного школяра в подібних закладах.

27 серпня 2025
07 серпня 2025
