Фото: ілюстративне

У новому оновленні DeepStateMap відзначено зміни на фронті

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

Згідно з картографічними даними, противник здійснив локальні просування у кількох напрямках.

У Донецькій області помітне просування ворога в районі Зарічного. Це переміщення відбувається у напрямку міста Лиман, що може впливати на тактичну ситуацію в регіоні.

Аналітична карта показує рухи ворога

Також у Дніпропетровській області спостерігаються зміни поблизу Маліївки. Ворог просувається на південь від населеного пункту, що потенційно створює загрозу для контрольованих українських позицій у районі.

Нагадаємо, волонтерка Берлінська попереджає про можливий масштабний наступ російських військ найближчим часом. Вона закликає посилити підтримку українських захисників, зокрема на Донецькому напрямку, та забезпечувати фронт усім необхідним.