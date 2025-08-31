Ворог просунувся на Донеччині та Дніпропетровщині, - DeepState
У новому оновленні DeepStateMap відзначено зміни на фронті
Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.
Згідно з картографічними даними, противник здійснив локальні просування у кількох напрямках.
У Донецькій області помітне просування ворога в районі Зарічного. Це переміщення відбувається у напрямку міста Лиман, що може впливати на тактичну ситуацію в регіоні.
Також у Дніпропетровській області спостерігаються зміни поблизу Маліївки. Ворог просувається на південь від населеного пункту, що потенційно створює загрозу для контрольованих українських позицій у районі.
Нагадаємо, волонтерка Берлінська попереджає про можливий масштабний наступ російських військ найближчим часом. Вона закликає посилити підтримку українських захисників, зокрема на Донецькому напрямку, та забезпечувати фронт усім необхідним.