14:09  31 серпня
В Україні 1 вересня обіцяють спеку до +37° і грози: де чекати дощів
10:02  31 серпня
Мешканець Полтавщини намагався перевезти через кордон колекцію старовинних монет
10:27  31 серпня
Нічна ДТП на Миколаївщині: три загиблих у мікроавтобусі, серед них підліток
31 серпня 2025, 17:43

Ворог просунувся на Донеччині та Дніпропетровщині, - DeepState

31 серпня 2025, 17:43
Фото: ілюстративне
У новому оновленні DeepStateMap відзначено зміни на фронті

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

Згідно з картографічними даними, противник здійснив локальні просування у кількох напрямках.

У Донецькій області помітне просування ворога в районі Зарічного. Це переміщення відбувається у напрямку міста Лиман, що може впливати на тактичну ситуацію в регіоні.

Аналітична карта показує рухи ворога

Також у Дніпропетровській області спостерігаються зміни поблизу Маліївки. Ворог просувається на південь від населеного пункту, що потенційно створює загрозу для контрольованих українських позицій у районі.

Нагадаємо, волонтерка Берлінська попереджає про можливий масштабний наступ російських військ найближчим часом. Вона закликає посилити підтримку українських захисників, зокрема на Донецькому напрямку, та забезпечувати фронт усім необхідним.

Донецька область Дніпропетровська область фронт вороги наступ
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
07 серпня 2025
