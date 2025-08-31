Фото: ілюстративне

У ніч проти 31 серпня Україна знову зазнала масованої атаки безпілотників

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України, передає RegioNews.

Ворог випустив 142 дрони-камікадзе типу Shahed, а також безпілотники-імітатори різних моделей. Запуск відбувався з території Росії - з напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - та з тимчасово окупованого Криму, з району Чауда.

До відбиття удару були залучені підрозділи протиповітряної оборони, зокрема зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, системи радіоелектронної боротьби та підрозділи безпілотних систем. За попередніми даними, станом на 9-ту ранку, захисникам вдалося знищити 126 ворожих дронів.

Водночас зафіксовано 16 влучань ударних безпілотників у десяти населених пунктах країни. У шести випадках уламки збитих апаратів падали на території громад, що спричинило локальні пошкодження.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки дронами на Одещину без світла залишилися понад 29 тисяч абонентів. Тоді було пошкоджено енергетичну інфраструктуру та зафіксовано одного постраждалого.