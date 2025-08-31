18:15  30 серпня
Синоптики розповіли, яким буде останній день літа
16:04  30 серпня
У Києві чоловік випав із 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля
10:37  30 серпня
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка
31 серпня 2025, 09:08

Масована нічна атака: 142 дрони по Україні, є влучання у 10 громадах

31 серпня 2025, 09:08
Фото: ілюстративне
У ніч проти 31 серпня Україна знову зазнала масованої атаки безпілотників

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України, передає RegioNews.

Ворог випустив 142 дрони-камікадзе типу Shahed, а також безпілотники-імітатори різних моделей. Запуск відбувався з території Росії - з напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - та з тимчасово окупованого Криму, з району Чауда.

До відбиття удару були залучені підрозділи протиповітряної оборони, зокрема зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, системи радіоелектронної боротьби та підрозділи безпілотних систем. За попередніми даними, станом на 9-ту ранку, захисникам вдалося знищити 126 ворожих дронів.

Водночас зафіксовано 16 влучань ударних безпілотників у десяти населених пунктах країни. У шести випадках уламки збитих апаратів падали на території громад, що спричинило локальні пошкодження.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки дронами на Одещину без світла залишилися понад 29 тисяч абонентів. Тоді було пошкоджено енергетичну інфраструктуру та зафіксовано одного постраждалого.

27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
