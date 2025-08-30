Понад 500 дронів і десятки ракет: як ППО відбила масовану атаку РФ

Фото: Reuters/Sofiia Gatilova

У ніч на 30 серпня російські війська завдали масованого комбінованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотників та ракет повітряного, наземного і морського базування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводжували 582 повітряні цілі, зокрема:

537 ударних БпЛА Shahed та безпілотників-імітаторів;

8 балістичних ракет Іскандер-М / KN-23;

37 крилатих і авіаційних ракет (Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59).

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, силами ППО було знищено або подавлено 548 цілей.

Під час атаки зафіксовано влучання 5 ракет і 24 дронів Shahed на 7 локаціях, ще в 21 локації – падіння уламків збитих повітряних цілей.

Нагадаємо, у ніч на 30 червня Росія здійснила комбіновану атаку по Україні, застосувавши ударні дрони, крилаті ракети та балістику. Повітряна тривога охопила всю країну, вибухи лунали у багатьох регіонах.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки на Запоріжжя одна людина загинула, ще 24 отримали поранення. А на Дніпропетровщині через обстріли пошкоджені інфраструктурні об'єкти, на яких виникли пожежі.