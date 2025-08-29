В Україні можуть з’явитися китайські миротворці
Трамп підтримав ідею Путіна про китайських миротворців в Україні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Financial Times.
За даними видання, президент США Дональд Трамп нібито вперше підтримав ідею китайських миротворців в Україні, яку висував російський диктатор Володимир Путін.
Раніше Зеленський та Європа вказували, що Китай надає російському режиму критично важливу підтримку у війні.
Нагадаємо, у липні Європейський Союз опублікував 18-й пакет санкцій проти Росії, до якого вперше включено банки з Китаю.
Стали відомі деталі зустрічі Єрмака із ВіткоффомВсі новини »
29 серпня 2025, 21:59Польща відіграватиме ключову роль у забезпеченні майбутніх гарантій безпеки Україні
29 серпня 2025, 20:55У Німеччині заявили, що війна в Україні може тривати ще багато місяців
29 серпня 2025, 19:37
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Росіяни атакували Запоріжжя, у місті пожежа
29 серпня 2025, 22:53В Одесі пройде новий літературний фестиваль
29 серпня 2025, 22:44З 1 вересня представники ТЦК будуть зобов’язані використовувати нагрудні боді-камери
29 серпня 2025, 22:11Стали відомі деталі зустрічі Єрмака із Віткоффом
29 серпня 2025, 21:59Росіяни знову запустили ударні безпілотники по Україні
29 серпня 2025, 21:39Стало відомо, яку середню зарплату отримують українці
29 серпня 2025, 21:07Польща відіграватиме ключову роль у забезпеченні майбутніх гарантій безпеки Україні
29 серпня 2025, 20:55Кількість загиблих унаслідок російського масованого удару по Києву знову зросла
29 серпня 2025, 20:06У Німеччині заявили, що війна в Україні може тривати ще багато місяців
29 серпня 2025, 19:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі блоги »