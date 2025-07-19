ЕС опубликовал санкционные списки: под ударом банки РФ и Китая
Европейский Союз опубликовал 18-й пакет санкций против России, в который впервые включены банки из Китая и компании ВПК Беларуси
Соответствующий список появился в официальном журнале ЕС, передает RegioNews.
Под санкции попали:
- 22 российских банка, среди которых: Т-банк, Яндекс Банк, Банк Санкт-Петербург, Сургутнефтегазбанк, Озон Банк, Банк Дом.РФ, Финам, Экспобанк, Банк Зенит и т.д.
- 2 китайских банка: Heihe Rural Commercial Bank и Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank — за предоставление криптовалютных услуг.
- 4 структуры, связанные с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
- 26 новых субъектов, связанных с российским ВПК.
- 8 белорусских оборонных предприятий , в частности: "Белвнешпромсервис", "Легмаш", "Рухсервомотор", "КБ Беспилотные Вертолеты", НТЦ ЛЕМТ БелОМО и т.д.
Также в список добавили 14 человек и 41 организацию, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.
Общее количество подсанкционных физических и юридических лиц теперь превышает 2500 человек.
Напомним, в пятницу, 18 июля, послы Европейского Союза, а после этого Совет ЕС одобрили 18-й пакет санкций против России.
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