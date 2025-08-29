15:45  29 августа
29 августа 2025, 16:19

Зеленский отреагировал на выезд из Украины мужчин в возрасте 18-22 лет

29 августа 2025, 16:19
фото: Суспильне
По мнению президента, решение о разрешении на выезд из Украины мужчин в возрасте 18-22 лет не повлияло на обороноспособность страны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Зеленский отметил, что такое решение нацелено на то, чтобы больше мальчиков-украинцев заканчивали школы и вузы в Украине.

"Статистика ухудшается. У нас мальчиков, оканчивающих школу в Украине, становится все меньше и меньше. У нас был широкий круг консультаций, прежде всего, с военными и педагогами. Нам очень нужно, если мы хотим сохранить мальчиков-украинцев в Украине, нам прежде нужно, чтобы они здесь закончили школу. И чтоб родители их не вывозили. А они их начинают вывозить без окончания школы", – говорится в сообщении.

Также Зеленский добавил, что пограничники не фиксируют массовый выезд 18-22-летних.

Ранее в ГПСУ сообщили, как мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет уехать за границу. Мужчинам нужно будет иметь военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

политика Владимир Зеленский общество выезд за границу мужчины в возрасте 18-22 года
