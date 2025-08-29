З 1 вересня представники ТЦК будуть зобов’язані використовувати нагрудні боді-камери

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Запис має починатися автоматично, як тільки групи оповіщення приступають до своїх обов’язків

Про це нагадав заступник міністра оборони України Євген Мойсюк, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, працівники ТЦК будуть вести безперервний запис під час роботи.

Мета такого нововведення – зробити дії груп оповіщення максимально прозорими, захистити права як військовозобов’язаних, так і працівників ТЦК. Використання камер допоможе мінімізувати конфлікти, створити доказову базу у спірних випадках та запобігти зловживанням.

Представник ТЦК, який буде використовувати камеру, зобов’язаний повідомити про це осіб, яких він фіксує.

Нагадаємо, на Полтавщині з'явився меморіал загиблим працівникам ТЦК. Йдеться про військовослужбовців, які в різний час проходили службу в Третьому відділі Полтавського районного ТЦК та СП.