Росіяни знову запустили ударні безпілотники по Україні
Ввечері 29 серпня РФ знову запустила ударні безпілотники по території України. У низці регіонів оголошено повітряну тривогу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.
Станом на 21.00 загроза ударних дронів російських окупантів є в Сумській, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. Розвідувальні дрони ворога також зафіксували в Одеській області.
Загалом повітряну тривогу оголосили в Сумській, Вінницькій, Черкаській та Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Кіровоградській та Одеській областях.
Як повідомлялось, бійці ГУР вивели з ладу ворожий радіолокаційний комплекс С-400 у Криму. Операція відбувалася в нічний час.
Кількість загиблих унаслідок російського масованого удару по Києву знову зрослаВсі новини »
29 серпня 2025, 20:06Рада Безпеки ООН проведе термінове засідання на вимогу України
29 серпня 2025, 14:09Росія атакувала Україну 68 ударними БпЛА: скільки збила ППО
29 серпня 2025, 11:43
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Стали відомі деталі зустрічі Єрмака із Віткоффом
29 серпня 2025, 21:59Стало відомо, яку середню зарплату отримують українці
29 серпня 2025, 21:07Польща відіграватиме ключову роль у забезпеченні майбутніх гарантій безпеки Україні
29 серпня 2025, 20:55Кількість загиблих унаслідок російського масованого удару по Києву знову зросла
29 серпня 2025, 20:06У Німеччині заявили, що війна в Україні може тривати ще багато місяців
29 серпня 2025, 19:37Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: спалахнули пожежі, є постраждалі
29 серпня 2025, 19:16На Прикарпатті сталась ДТП з поліцейськими
29 серпня 2025, 18:55У НАБУ прокоментували інформацію про розслідування щодо виробника ракети "Фламінго"
29 серпня 2025, 18:45Одна з країн ЄС відновила видачу туристичних віз росіянам
29 серпня 2025, 18:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі блоги »