Росіяни знову запустили ударні безпілотники по Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ввечері 29 серпня РФ знову запустила ударні безпілотники по території України. У низці регіонів оголошено повітряну тривогу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Карту повітряних тривог та Повітряні сили.

Станом на 21.00 загроза ударних дронів російських окупантів є в Сумській, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. Розвідувальні дрони ворога також зафіксували в Одеській області.

Загалом повітряну тривогу оголосили в Сумській, Вінницькій, Черкаській та Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Кіровоградській та Одеській областях.

Як повідомлялось, бійці ГУР вивели з ладу ворожий радіолокаційний комплекс С-400 у Криму. Операція відбувалася в нічний час.