Стало відомо, яку середню зарплату отримують українці

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Середня заробітна плата у липні 2025 року склала 26 499 гривень

Про це повідомила Державна служба статистики, передає RegioNews із посиланням на INTERFAX-Україна.

За даними відомства, найвищий рівень середньої зарплати у минулому місяці зафіксовано у Києві – 40 546 грн, найнижчий у Чернівецькій області – 19 202 грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників в Україні у липні 2025 року налічувала 5,368 млн осіб.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року виручка українських закладів харчування зросла на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.