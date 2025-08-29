15:45  29 августа
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
12:50  29 августа
Племянница стала жертвой: в Винницкой области мужчину осудили за сексуальное насилие
09:59  29 августа
В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек
29 августа 2025, 16:05

Украинские работодатели получили 267 млн грн за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

29 августа 2025, 16:05
иллюстративное фото: из открытых источников
За два года Государственная служба занятости выплатила уже 267 миллионов гривен работодателям, обустроившим рабочие места для работников с инвалидностью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, выплаты получили более 3 тысяч работодателей, которые обустроили рабочие места для более 3,6 тысяч работников с инвалидностью.

Наиболее активно пользуются такими компенсациями предприятия в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Житомирской областях и Киеве.

Максимальной компенсацией для лиц с инвалидностью I группы 120 тысяч грн, для II группы - 80 тысяч.

Средний размер выплат составляет 79 тысяч грн.

Получить компенсацию могут все работодатели, создающие новые рабочие места для людей с инвалидностью. Эти выплаты охватывают и ситуацию возвращения работника с инвалидностью на рабочее место после службы в армии.

Напомним, в Украине начали контролировать объявления о вакансиях. Речь идет об отслеживании соблюдения законодательства о рекламе по трудоустройству.

