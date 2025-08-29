Украинские работодатели получили 267 млн грн за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

иллюстративное фото: из открытых источников

За два года Государственная служба занятости выплатила уже 267 миллионов гривен работодателям, обустроившим рабочие места для работников с инвалидностью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, выплаты получили более 3 тысяч работодателей, которые обустроили рабочие места для более 3,6 тысяч работников с инвалидностью.

Наиболее активно пользуются такими компенсациями предприятия в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Житомирской областях и Киеве.

Максимальной компенсацией для лиц с инвалидностью I группы 120 тысяч грн, для II группы - 80 тысяч.

Средний размер выплат составляет 79 тысяч грн.

Получить компенсацию могут все работодатели, создающие новые рабочие места для людей с инвалидностью. Эти выплаты охватывают и ситуацию возвращения работника с инвалидностью на рабочее место после службы в армии.

