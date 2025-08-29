В НАБУ прокомментировали информацию о расследовании в отношении производителя ракеты "Фламинго"
В ведомстве возразили, что расследуют деятельность производителя ракет «Фламинго»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление НАБУ.
Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что не осуществляет расследование деятельности компании Fire Point, производящей украинскую крылатую ракету "Фламинго".
Больше подробностей в ведомстве не предоставили.
Ранее появилась информация о том, что НАБУ начало расследование в отношении компании, производящей ракету "Фламинго" и дроны Fire Point.
