У НАБУ прокоментували інформацію про розслідування щодо виробника ракети "Фламінго"
У відомстві заперечили, що розслідують діяльність виробника ракет «Фламінго»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву НАБУ.
Національне антикорупційне бюро України заявило, що не здійснює розслідування діяльності компанії Fire Point, яка виробляє українську крилату ракету "Фламінго".
Більше подробиць у відомстві не надали.
Раніше з’явилась інформація про те, що НАБУ почало розслідування щодо компанії, яка виготовляє ракету "Фламінго" та дрони Fire Point.
Працівники НАБУ закликали до публічного розгляду справи МагамедрасуловаВсі новини »
25 серпня 2025, 12:07НАБУ провело обшуки в СБУ
22 серпня 2025, 22:25Співробітника НАБУ і його батька викрили у незаконних оборудках з РФ: нові деталі у справі
22 серпня 2025, 10:35
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
На Прикарпатті сталась ДТП з поліцейськими
29 серпня 2025, 18:55Одна з країн ЄС відновила видачу туристичних віз росіянам
29 серпня 2025, 18:35Квартирне питання в Запоріжжі: як змінилась вартість оренди житла
29 серпня 2025, 18:21На Житомирщині зіткнулись одразу чотири авто
29 серпня 2025, 17:45Жнива-2025: у яких регіонах зібрали найбільше зерна
29 серпня 2025, 17:41Смертельно небезпечну ягоду виявили на Дніпропетровщині: її легко сплутати з ожиною
29 серпня 2025, 17:23На Київщині екскерівник ДСНС привласнив кошти на будівництві пожежного депо
29 серпня 2025, 17:15На Вінниччині судитимуть колишнього сільського голову за незаконне відчуження земель на понад 8 млн грн
29 серпня 2025, 17:08Навчальний рік не за горами: у Запоріжжі відремонтували шкільне укриття в школі
29 серпня 2025, 16:37
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі блоги »