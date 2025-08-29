У НАБУ прокоментували інформацію про розслідування щодо виробника ракети "Фламінго"

фото: tsn.ua

У відомстві заперечили, що розслідують діяльність виробника ракет «Фламінго»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву НАБУ.

Національне антикорупційне бюро України заявило, що не здійснює розслідування діяльності компанії Fire Point, яка виробляє українську крилату ракету "Фламінго".

Більше подробиць у відомстві не надали.

Раніше з’явилась інформація про те, що НАБУ почало розслідування щодо компанії, яка виготовляє ракету "Фламінго" та дрони Fire Point.