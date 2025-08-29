15:45  29 августа
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
12:50  29 августа
Племянница стала жертвой: в Винницкой области мужчину осудили за сексуальное насилие
09:59  29 августа
В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек
UA | RU
UA | RU
29 августа 2025, 16:31

В Украине закрывается большая сеть супермаркетов

29 августа 2025, 16:31
Читайте також українською мовою
фото: RAU
Читайте також
українською мовою

Сеть спортивных супермаркетов Athletics объявила о сворачивании деятельности в Украине

Как передает RegioNews, об этом рассказала руководительница компании Людмила Кныш в интервью RAU.

По ее словам, формальное решение было принято в июне 2025 г. после серии заседаний совета директоров и стресс-тестов бюджета.

"Переломным моментом стало сочетание устойчивого падения реальных доходов покупателей, удорожание логистики с военными рисками и невозможность согласовать экономику офлайн-формата при текущих арендных ставках и стоимости энергии", – отметила Кныш.

Напомним, у сети спортивных товаров Athletics есть 29 магазинов в 15 городах Украины.

Как сообщалось, в Одессе шили одежду под логотипами известных брендов. Стоимость арестованного имущества составляет более 50 млн. грн.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина торговля экономика супермаркет Athletics
Украинские работодатели получили 267 млн грн за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью
29 августа 2025, 16:05
Швейцария профинансирует 12 проектов восстановления Украины на 140 миллионов долларов
28 августа 2025, 21:59
Нацбанк перестал печатать 100 и 200 гривен
27 августа 2025, 17:48
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
В Киевской области экглава ГСЧС присвоил средства на строительстве пожарного депо
29 августа 2025, 17:15
В Винницкой области будут судить бывшего сельского голову за незаконное отчуждение земель на сумму более 8 млн грн
29 августа 2025, 17:08
Украинец в Польше угрожал поджигать дома из-за вето Навроцкого
29 августа 2025, 16:35
Зеленский отреагировал на выезд из Украины мужчин в возрасте 18-22 лет
29 августа 2025, 16:19
СБУ разоблачила пророссийского агента, который наводил удары по больницам Донецкой области
29 августа 2025, 16:13
Украинские работодатели получили 267 млн грн за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью
29 августа 2025, 16:05
НАБУ начало расследование в отношении компании, производящей ракету "Фламинго" и дроны Fire Point
29 августа 2025, 15:52
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
29 августа 2025, 15:45
Житель Киева организовал схему изготовления и сбыта поддельных официальных документов
29 августа 2025, 15:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »