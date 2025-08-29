В Украине закрывается большая сеть супермаркетов

фото: RAU

Сеть спортивных супермаркетов Athletics объявила о сворачивании деятельности в Украине

Как передает RegioNews, об этом рассказала руководительница компании Людмила Кныш в интервью RAU.

По ее словам, формальное решение было принято в июне 2025 г. после серии заседаний совета директоров и стресс-тестов бюджета.

"Переломным моментом стало сочетание устойчивого падения реальных доходов покупателей, удорожание логистики с военными рисками и невозможность согласовать экономику офлайн-формата при текущих арендных ставках и стоимости энергии", – отметила Кныш.

Напомним, у сети спортивных товаров Athletics есть 29 магазинов в 15 городах Украины.

Как сообщалось, в Одессе шили одежду под логотипами известных брендов. Стоимость арестованного имущества составляет более 50 млн. грн.