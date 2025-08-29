Жнива-2025: у яких регіонах зібрали найбільше зерна
Станом на 29 серпня в Україні вже зібрано понад 28 370 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
За даними відомства, українські аграрії зібрали:
- Пшениці – 21 858,2 тис. тонн на площі 5 000,5 тис. га;
- Ячменю – 5 159,2 тис. тонн на площі 1 343,0 тис. га;
- Гороху – 585 тис. тонн на площі 262,3 тис. га.
Серед регіонів-лідерів:
- Одеська область – зібрано 3 447,2 тис. тонн з площі 1 087 тис. га.
- Вінницька область – зібрано 2 385,8 тис. тонн з площі 423,7 тис. га.
- Хмельницька – зібрано 2102,3 тис. тонн з площі 299,8 тис. га.
- Кіровоградська область – зібрано 2 206,0 тис. тонн з площі 534,1 тис. га.
Нагадаємо, понад 70 країн купує в РФ вкрадене українське зерно. Серед них – Єгипет, Туреччина та Іран.
