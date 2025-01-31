21:28  30 января
Выжженная земля: появились новые фото оккупированной Авдеевки
19:42  30 января
Британцы передали украинцам бронированный автомобиль из "Формулы-1"
19:39  30 января
В Киевской области адвокат "сливал" клиентам данные госреестра судебных решений
UA | RU
UA | RU
31 января 2025, 05:17

В Одессе шили одежду под логотипами известных брендов: как накажут дельцов

31 января 2025, 05:17
Читайте також українською мовою
фото: БЭБ
Читайте також
українською мовою

Полиция завершила расследование в отношении группы лиц, организовавших подпольные цеха и магазин, где шили и продавали одежду под брендами известных мировых компаний

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Житель Одессы в 2022 году организовал работу незаконного швейного цеха. К работе 21-летний парень приобщил еще троих своих знакомых. Вместе они наладили производство контрафактных спортивных костюмов, шорт, курток, худые, а также обуви, сумок, кошельков и т.д.

В дальнейшем готовую продукцию дельцы продавали через соцсети и магазин, открытый в центре Одессы.

В ходе обысков правоохранители изъяли поддельный товар, промышленное оборудование, швейную фурнитуру, наклейки с логотипами брендов и черновые записи. Стоимость арестованного имущества – более 50 млн грн.

Сейчасуголовное производство по обвинительному акту направлено в суд.

Напомним, из-за незаконного использования известного бренда участники преступной группы нанесли компании правообладателю ущерб более чем на 7,4 млн грн.

Одесса одежда суд подделка БЭБ
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
В Кировоградской области женщина и 12-летний мальчик отравились угарным газом
31 января 2025, 06:11
Бурштынскую ТЭС, пострадавшую от российских ударов, освятили священники
31 января 2025, 05:41
С добром и любовью: на Волыни женщина родила 14 детей
31 января 2025, 04:43
Суд признал женщину виновной в распространении порно, ссылаясь на конвенцию, которую наше государство не подписывало
31 января 2025, 04:29
На Полтавщине в реке нашли тело женщины
31 января 2025, 03:55
В Киеве будет минута молчания в общественном транспорте
31 января 2025, 03:18
На Волыни парень, пьяным совершивший смертельное ДТП, получил максимальное наказание
31 января 2025, 02:35
Мобилизация в Украине: в жизни так называемой "элиты" ничего не изменилось
31 января 2025, 02:06
В Николаевской области 20-летний юноша угнал авто, потому что опоздал на поезд
31 января 2025, 01:44
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все публикации »
Сергей Высоцкий
Юрий Чевордов
Алексей Голобуцкий
Все блоги »