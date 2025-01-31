В Одессе шили одежду под логотипами известных брендов: как накажут дельцов

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Полиция завершила расследование в отношении группы лиц, организовавших подпольные цеха и магазин, где шили и продавали одежду под брендами известных мировых компаний

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Житель Одессы в 2022 году организовал работу незаконного швейного цеха. К работе 21-летний парень приобщил еще троих своих знакомых. Вместе они наладили производство контрафактных спортивных костюмов, шорт, курток, худые, а также обуви, сумок, кошельков и т.д.

В дальнейшем готовую продукцию дельцы продавали через соцсети и магазин, открытый в центре Одессы.

В ходе обысков правоохранители изъяли поддельный товар, промышленное оборудование, швейную фурнитуру, наклейки с логотипами брендов и черновые записи. Стоимость арестованного имущества – более 50 млн грн.

Сейчасуголовное производство по обвинительному акту направлено в суд.

Напомним, из-за незаконного использования известного бренда участники преступной группы нанесли компании правообладателю ущерб более чем на 7,4 млн грн.