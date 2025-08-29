15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
12:50  29 серпня
Племінниця стала жертвою: на Вінниччині чоловіка засудили за сексуальне насильство
09:59  29 серпня
На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей
UA | RU
UA | RU
29 серпня 2025, 16:31

В Україні закривається велика мережа супермаркетів

29 серпня 2025, 16:31
Читайте также на русском языке
фото: RAU
Читайте также
на русском языке

Мережа спортивних супермаркетів Athletics оголосила про згортання діяльності в Україні

Як передає RegioNews, про це розповіла керівниця компанії Людмила Книш в інтерв'ю RAU.

За її словами, формальне рішення було прийнято в червні 2025 року після серії засідань ради директорів і стрес-тестів бюджету.

"Переломним моментом стало поєднання стійкого падіння реальних доходів покупців, подорожчання логістики з військовими ризиками і неможливості узгодити економіку офлайн-формату при поточних орендних ставках і вартості енергії", – зазначила Книш.

Нагадаємо, мережа спортивних товарів Athletics має 29 магазинів у 15 містах України.

Як повідомлялось, в Одесі шили одяг під логотипами відомих брендів. Вартість арештованого майна становить понад 50 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна торговля економіка супермаркет Athletics
Українські роботодавці отримали 267 млн грн за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
29 серпня 2025, 16:05
Швейцарія профінансує 12 проєктів відбудови України на 140 мільйонів доларів
28 серпня 2025, 21:59
Нацбанк перестав друкувати 100 і 200 гривень
27 серпня 2025, 17:48
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Смертельно небезпечну ягоду виявили на Дніпропетровщині: її легко сплутати з ожиною
29 серпня 2025, 17:23
На Київщині екскерівник ДСНС привласнив кошти на будівництві пожежного депо
29 серпня 2025, 17:15
На Вінниччині судитимуть колишнього сільського голову за незаконне відчуження земель на понад 8 млн грн
29 серпня 2025, 17:08
Українець у Польщі погрожував підпалювати будинки через вето Навроцького
29 серпня 2025, 16:35
Зеленський відреагував на виїзд з України чоловіків віком 18-22 роки
29 серпня 2025, 16:19
СБУ викрила проросійського агента, який наводив удари по шпиталях Донеччини
29 серпня 2025, 16:13
Українські роботодавці отримали 267 млн грн за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
29 серпня 2025, 16:05
НАБУ почало розслідування щодо компанії, яка виготовляє ракету "Фламінго" та дрони Fire Point
29 серпня 2025, 15:52
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
29 серпня 2025, 15:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »