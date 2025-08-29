В Україні закривається велика мережа супермаркетів

фото: RAU

Мережа спортивних супермаркетів Athletics оголосила про згортання діяльності в Україні

Як передає RegioNews, про це розповіла керівниця компанії Людмила Книш в інтерв'ю RAU.

За її словами, формальне рішення було прийнято в червні 2025 року після серії засідань ради директорів і стрес-тестів бюджету.

"Переломним моментом стало поєднання стійкого падіння реальних доходів покупців, подорожчання логістики з військовими ризиками і неможливості узгодити економіку офлайн-формату при поточних орендних ставках і вартості енергії", – зазначила Книш.

Нагадаємо, мережа спортивних товарів Athletics має 29 магазинів у 15 містах України.

