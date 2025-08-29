В Україні закривається велика мережа супермаркетів
Мережа спортивних супермаркетів Athletics оголосила про згортання діяльності в Україні
Як передає RegioNews, про це розповіла керівниця компанії Людмила Книш в інтерв'ю RAU.
За її словами, формальне рішення було прийнято в червні 2025 року після серії засідань ради директорів і стрес-тестів бюджету.
"Переломним моментом стало поєднання стійкого падіння реальних доходів покупців, подорожчання логістики з військовими ризиками і неможливості узгодити економіку офлайн-формату при поточних орендних ставках і вартості енергії", – зазначила Книш.
Нагадаємо, мережа спортивних товарів Athletics має 29 магазинів у 15 містах України.
Як повідомлялось, в Одесі шили одяг під логотипами відомих брендів. Вартість арештованого майна становить понад 50 млн грн.
Українські роботодавці отримали 267 млн грн за облаштування робочих місць для людей з інвалідністюВсі новини »
29 серпня 2025, 16:05Швейцарія профінансує 12 проєктів відбудови України на 140 мільйонів доларів
28 серпня 2025, 21:59Нацбанк перестав друкувати 100 і 200 гривень
27 серпня 2025, 17:48
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Смертельно небезпечну ягоду виявили на Дніпропетровщині: її легко сплутати з ожиною
29 серпня 2025, 17:23На Київщині екскерівник ДСНС привласнив кошти на будівництві пожежного депо
29 серпня 2025, 17:15На Вінниччині судитимуть колишнього сільського голову за незаконне відчуження земель на понад 8 млн грн
29 серпня 2025, 17:08Українець у Польщі погрожував підпалювати будинки через вето Навроцького
29 серпня 2025, 16:35Зеленський відреагував на виїзд з України чоловіків віком 18-22 роки
29 серпня 2025, 16:19СБУ викрила проросійського агента, який наводив удари по шпиталях Донеччини
29 серпня 2025, 16:13Українські роботодавці отримали 267 млн грн за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
29 серпня 2025, 16:05НАБУ почало розслідування щодо компанії, яка виготовляє ракету "Фламінго" та дрони Fire Point
29 серпня 2025, 15:52Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
29 серпня 2025, 15:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі блоги »