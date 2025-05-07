В Украине будут контролировать объявления о вакансиях: подробности
Госпродпотребслужба с 8 мая начинает новое направление работы – контроль за содержанием объявлений о вакансиях
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает RegioNews.
Речь идет об отслеживании соблюдения законодательства о рекламе по трудоустройству.
Специалисты ведомства будут мониторить все объявления, публикуемые работодателями или рекрутинговыми агентствами. Основное внимание будет уделено:
- выявлению дискриминационных формулировок - по возрасту ("до 35 лет", "молодой коллектив"), статью ("только для женщин/мужчин"), состоянию здоровья, расе или этническому происхождению;
- фиксации признаков манипуляций - преувеличение заработной платы без уточнения условий, умолчания важной информации (например, ночные смены или испытательный срок), использование нечетких или обманчивых формулировок.
Напомним, аптеки оштрафовали почти на 2 млн грн из-за завышенных цен на лекарства.
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