Українські роботодавці отримали 267 млн грн за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

ілюстративне фото: з відкритих джерел

За два роки Державна служба зайнятості виплатила вже 267 мільйонів гривень роботодавцям, які облаштували робочі місця для працівників з інвалідністю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.

Як зазначається, виплати отримали понад 3 тисяч роботодавців, які облаштували робочі місця для понад 3,6 тисячі працівників з інвалідністю.

Найактивніше користуються такими компенсаціями підприємства у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Житомирській областях та місті Києві.

Максимальною компенсацією для осіб з інвалідністю І групи є 120 тисяч грн, для ІІ групи – 80 тисяч.

Середній розмір виплат наразі складає 79 тисяч грн.

Отримати компенсацію можуть всі роботодавці, які створюють нові робочі місця для людей з інвалідністю. Ці виплати охоплюють і ситуації повернення працівника з інвалідністю на робоче місце після служби в армії.

Нагадаємо, в Україні почали контролювати оголошення про вакансії. Йдеться про відстежування дотримання законодавства про рекламу щодо працевлаштування.