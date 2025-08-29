15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
12:50  29 серпня
Племінниця стала жертвою: на Вінниччині чоловіка засудили за сексуальне насильство
09:59  29 серпня
На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей
UA | RU
UA | RU
29 серпня 2025, 16:05

Українські роботодавці отримали 267 млн грн за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

29 серпня 2025, 16:05
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

За два роки Державна служба зайнятості виплатила вже 267 мільйонів гривень роботодавцям, які облаштували робочі місця для працівників з інвалідністю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.

Як зазначається, виплати отримали понад 3 тисяч роботодавців, які облаштували робочі місця для понад 3,6 тисячі працівників з інвалідністю.

Найактивніше користуються такими компенсаціями підприємства у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Житомирській областях та місті Києві.

Максимальною компенсацією для осіб з інвалідністю І групи є 120 тисяч грн, для ІІ групи – 80 тисяч.

Середній розмір виплат наразі складає 79 тисяч грн.

Отримати компенсацію можуть всі роботодавці, які створюють нові робочі місця для людей з інвалідністю. Ці виплати охоплюють і ситуації повернення працівника з інвалідністю на робоче місце після служби в армії.

Нагадаємо, в Україні почали контролювати оголошення про вакансії. Йдеться про відстежування дотримання законодавства про рекламу щодо працевлаштування.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
робота економіка люди з інвалідністю роботодавці Служба зайнятості
Швейцарія профінансує 12 проєктів відбудови України на 140 мільйонів доларів
28 серпня 2025, 21:59
Нацбанк перестав друкувати 100 і 200 гривень
27 серпня 2025, 17:48
Українські підприємці зможуть отримати гранти від держави: в Уряді назвали суми
26 серпня 2025, 21:29
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Смертельно небезпечну ягоду виявили на Дніпропетровщині: її легко сплутати з ожиною
29 серпня 2025, 17:23
На Київщині екскерівник ДСНС привласнив кошти на будівництві пожежного депо
29 серпня 2025, 17:15
На Вінниччині судитимуть колишнього сільського голову за незаконне відчуження земель на понад 8 млн грн
29 серпня 2025, 17:08
Українець у Польщі погрожував підпалювати будинки через вето Навроцького
29 серпня 2025, 16:35
В Україні закривається велика мережа супермаркетів
29 серпня 2025, 16:31
Зеленський відреагував на виїзд з України чоловіків віком 18-22 роки
29 серпня 2025, 16:19
СБУ викрила проросійського агента, який наводив удари по шпиталях Донеччини
29 серпня 2025, 16:13
НАБУ почало розслідування щодо компанії, яка виготовляє ракету "Фламінго" та дрони Fire Point
29 серпня 2025, 15:52
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
29 серпня 2025, 15:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »