15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
12:50  29 серпня
Племінниця стала жертвою: на Вінниччині чоловіка засудили за сексуальне насильство
09:59  29 серпня
На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей
29 серпня 2025, 15:52

НАБУ почало розслідування щодо компанії, яка виготовляє ракету "Фламінго" та дрони Fire Point

29 серпня 2025, 15:52
Фото: Економічна правда
Проводиться перевірка оборонного підрядника Fire Point на тлі масштабних державних контрактів із виробництва дронів і крилатих ракет

Про це повідомляє Kyiv Independent, передає RegioNews.

За даними ЗМІ, детективи перевіряють можливе завищення цін на комплектуючі та кількість техніки, що постачалася до Міністерства оборони. Окремо вивчається інформація про можливі зв’язки компанії з бізнесменом Тимуром Міндічем, співвласником студії "Квартал 95".

Як пише Kyiv Independent, ще донедавна Fire Point була маловідомою за межами оборонної сфери, хоча, за документами, є одним з найбільших отримувачів бюджетних коштів на закупівлю безпілотників. У 2024 році компанія реалізувала державі дронів на понад 13 мільярдів гривень, що становить майже третину всього бюджету Міноборони на ці цілі. Керівництво заявляє, що вже виготовило близько двох тисяч апаратів і планує збільшити виробництво до дев’яти тисяч одиниць у 2025 році.

У виданні зазначають, що Fire Point нещодавно розгорнула активну інформаційну кампанію на Заході, просуваючи свої дрони та ракету "Flamingo". Президент Володимир Зеленський у публічному виступі назвав цю розробку однією з найуспішніших у військовому арсеналі України. Саме безпілотники та далекобійні ракети Київ розглядає як ключовий інструмент для ударів по цілях на території Росії.

У Fire Point усі звинувачення відкидають. У компанії наполягають, що розслідування має політичний характер.

"Не має сенсу шукати секрети там, де їх немає", - заявила технічна директорка Ірина Терех.

Розслідування НАБУ відбувається на тлі ширшої перевірки державних закупівель в оборонній сфері та дискусій щодо незалежності самого бюро.

Нагадаємо, українські військові отримали ракету FP-5 "Фламінго" з дальністю ураження до 3000 кілометрів. Її характеристики дозволяють атакувати стратегічні промислові, військові та енергетичні об’єкти на значній території РФ.

НАБУ Міноборони закупівля дрони ракета Тимур Міндіч Фламінго FP-1 оборонна промисловість Fire Point
