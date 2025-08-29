15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
12:50  29 серпня
Племінниця стала жертвою: на Вінниччині чоловіка засудили за сексуальне насильство
09:59  29 серпня
На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей
29 серпня 2025, 15:45

Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів

29 серпня 2025, 15:45
ілюстративне фото: з відкритих джерел
30 та 31-го серпня у більшості регіонів максимальна температура повітря протягом дня становитиме +28…+33 градуси

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

Вночі стовпчики термометрів опустяться до +14…+19 градусів, на півдні до +20 градусів.

У Києві 30-31 серпня буде спекотно, вдень повітря прогріється до +28…+31 градусів, без опадів.

!1-го вересня спека дещо послабне на заході та півночі, очікується +24+28 градусів, на решті території України ще буде гаряче, до +33 градусів", – підсумувала Н.Діденко.

Раніше ми повідомляли про те, що у п’ятницю, 29 серпня, в Україні буде сухо, сонячно та спекотно до +35 градусів.

27 серпня 2025
07 серпня 2025
