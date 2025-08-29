Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
30 та 31-го серпня у більшості регіонів максимальна температура повітря протягом дня становитиме +28…+33 градуси
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
Вночі стовпчики термометрів опустяться до +14…+19 градусів, на півдні до +20 градусів.
У Києві 30-31 серпня буде спекотно, вдень повітря прогріється до +28…+31 градусів, без опадів.
!1-го вересня спека дещо послабне на заході та півночі, очікується +24+28 градусів, на решті території України ще буде гаряче, до +33 градусів", – підсумувала Н.Діденко.
Раніше ми повідомляли про те, що у п’ятницю, 29 серпня, в Україні буде сухо, сонячно та спекотно до +35 градусів.
