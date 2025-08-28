Жара до +35 возвращается в Украину

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 29 августа, в Украине будет сухо, солнечно и жарко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, завтра максимальная температура воздуха будет составлять +28…+32 градуса.

"В дальнейшем жара усилится и уже в субботу-воскресенье она достигнет +30…+35 градусов, разве что 31 августа в западных областях температура воздуха снизится до +24…+27 градусов", – отметила она.

В Киеве завтра без осадков и +28 градусов.

"Лето завершается и осень начнется жаркой погодой", – подытожила Н.Диденко.

Напомним, 25 августа в Буковине зафиксировали 5-градусный мороз. Резкое похолодание зафиксировали в горном селе Верхний Яловец.