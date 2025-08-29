09:59  29 серпня
На Хмельниччині вантажівка протаранила поліцейські авто: постраждали п'ятеро людей
07:14  29 серпня
Продав авто й привласнив 50 тисяч: військового з Тернополя ошукав знайомий
02:55  29 серпня
Подорожчання зайшло надто далеко: що буде з цінами
UA | RU
UA | RU
29 серпня 2025, 11:14

Бійці ГУР вивели з ладу ворожий радіолокаційний комплекс С-400 у Криму

29 серпня 2025, 11:14
Читайте также на русском языке
Фото: ГУР
Читайте также
на русском языке

Українські спецпризначенці вночі вивели з ладу ключовий російський радіолокаційний комплекс на тимчасово окупованому півострові Крим

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

У ніч на 28 серпня 2025 року українські спецпризначенці з Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони провели операцію на території тимчасово окупованого Криму. Під час неї вони уразили російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е, що входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Ця ціль вважається однією з ключових систем протиповітряної оборони та є дорогою технікою, важливою для контролю повітряного простору півострова. Пошкодження комплексу значно знижує здатність ворога до повного спостереження та раннього виявлення повітряних об’єктів у регіоні.

Операція відбувалася в нічний час, що ускладнювало заходи захисту, і дозволило українським силам уникнути прямих втрат серед персоналу.

Експерти оцінюють, що втрата такого радіолокаційного комплексу для російських військових створює тимчасові прогалини в системі ППО Криму та може вплинути на їхню здатність контролювати небо над півостровом у найближчі тижні. Українська розвідка продовжує відстежувати ситуацію та планувати наступні операції для нейтралізації важливих військових об’єктів.

Раніше повідомлялося про ураження російського малого ракетного корабля проєкту "Буян-М" у Азовському морі. Корабель був носієм крилатих ракет "Калібр", перебував поблизу окупованого Криму.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна Крим спецоперація ППО ГУР С-400
Нічна атака на Дніпропетровщині: згорілий будинок і двоє загиблих
29 серпня 2025, 09:43
Європейські лідери обговорюють 40-кілометрову буферну зону в Україні
29 серпня 2025, 09:12
Київ після обстрілу: тривають рятувальні роботи на місцях руйнувань
29 серпня 2025, 08:40
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Племінниця стала жертвою: на Вінниччині чоловіка засудили за сексуальне насильство
29 серпня 2025, 12:50
На Житомирщині затримали чоловіка за умисне травмування поліцейського у липні
29 серпня 2025, 12:32
Поліція затримала учасників мітингу під час відкриття військового кладовища в Мархалівці
29 серпня 2025, 12:16
Президент Зеленський взяв участь у церемонії відкриття меморіального кладовища на Київщині
29 серпня 2025, 11:45
Росія атакувала Україну 68 ударними БпЛА: скільки збила ППО
29 серпня 2025, 11:43
Масштабне викриття на Київщині: 42 особи підозрюються в корупційних схемах
29 серпня 2025, 11:39
Борги українців за комуналку перевищили 100 млрд грн, - дані Держстату
29 серпня 2025, 11:30
Коли варто міняти літню гуму на зимову?
29 серпня 2025, 10:53
OpenAI передає дані користувачів правоохоронцям у разі "підозрілих слів" у чатах
29 серпня 2025, 10:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »