Фото: ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

У ніч на 28 серпня 2025 року українські спецпризначенці з Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони провели операцію на території тимчасово окупованого Криму. Під час неї вони уразили російський радіолокаційний комплекс 91Н6Е, що входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Ця ціль вважається однією з ключових систем протиповітряної оборони та є дорогою технікою, важливою для контролю повітряного простору півострова. Пошкодження комплексу значно знижує здатність ворога до повного спостереження та раннього виявлення повітряних об’єктів у регіоні.

Операція відбувалася в нічний час, що ускладнювало заходи захисту, і дозволило українським силам уникнути прямих втрат серед персоналу.

Експерти оцінюють, що втрата такого радіолокаційного комплексу для російських військових створює тимчасові прогалини в системі ППО Криму та може вплинути на їхню здатність контролювати небо над півостровом у найближчі тижні. Українська розвідка продовжує відстежувати ситуацію та планувати наступні операції для нейтралізації важливих військових об’єктів.

Раніше повідомлялося про ураження російського малого ракетного корабля проєкту "Буян-М" у Азовському морі. Корабель був носієм крилатих ракет "Калібр", перебував поблизу окупованого Криму.