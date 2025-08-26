20:29  26 августа
В Одесской области приватизируют стратегически важное предприятие
18:48  26 августа
В США убили 23-летнюю украинку
18:40  26 августа
В Украину после похолодания возвращается жара
26 августа 2025, 19:31

Туристический сбор: кто из регионов Украины заплатил больше всего

26 августа 2025, 19:31
иллюстративное фото: из открытых источников
С января по июль 2025 года в местные бюджеты поступило более 178 млн грн туристического сбора

Как передает RegioNews, об этом сообщила Государственная налоговая служба.

В ведомстве отметили, что это почти на 47 млн грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

По данным налоговой, регионами-лидерами стали:

  • Киев – 42,5 млн грн;
  • Львовская – 33,2 млн грн;
  • Ивано-Франковская – 26,1 млн грн;
  • Закарпатская области –15,3 млн грн.

Напомним, туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом налоговым агентам перед временным размещением в местах жительства.

Как сообщалось, украинские модели из OnlyFans задекларировали более 130 миллионов. В настоящее время на OnlyFans работает около 5 тысяч граждан Украины.

25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
07 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
