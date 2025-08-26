Туристический сбор: кто из регионов Украины заплатил больше всего
С января по июль 2025 года в местные бюджеты поступило более 178 млн грн туристического сбора
Как передает RegioNews, об этом сообщила Государственная налоговая служба.
В ведомстве отметили, что это почти на 47 млн грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
По данным налоговой, регионами-лидерами стали:
- Киев – 42,5 млн грн;
- Львовская – 33,2 млн грн;
- Ивано-Франковская – 26,1 млн грн;
- Закарпатская области –15,3 млн грн.
Напомним, туристический сбор уплачивают граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства авансовым взносом налоговым агентам перед временным размещением в местах жительства.
Как сообщалось, украинские модели из OnlyFans задекларировали более 130 миллионов. В настоящее время на OnlyFans работает около 5 тысяч граждан Украины.
