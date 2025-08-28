В Україні різко подорожчали яблука
В Україні яблука коштують вдвічі дорожче, ніж торік
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на EastFruit.
Таке різке подорожчання експерти пояснюють зниженням валового збору яблук у країні.
За даними аналітиків, якісне яблуко надходить у продаж за ціною 30-40 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.
Раніше ми повідомляли про те, що в Україні почали дешевшати яблука. За словами спеціалістів, попит на яблука залишається доволі низький.
