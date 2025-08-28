Спека до +35 повертається в Україну

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п’ятницю, 29 серпня, в Україні буде сухо, сонячно та спекотно

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, завтра максимальна температура повітря становитиме +28…+32 градуси.

"Надалі спека посилиться і вже впродовж суботи-неділі вона досягне +30…+35 градусів, хіба що 31-го серпня у західних областях температура повітря знизиться до +24…+27 градусів", – зазначила вона.

У Києві завтра без опадів і +28 градусів.

"Літо завершується і осінь розпочнеться спекотною погодою", – підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, 25 серпня на Буковині зафіксували 5-градусний мороз. Різке похолодання зафіксували у гірському селі Верхній Яловець.