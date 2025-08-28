Фото: иллюстративное

Киберполиция и Пенсионный фонд Украины предостерегают граждан от распространения ложной информации об изменениях в начислении пенсий

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В популярных Telegram-каналах с большой аудиторией распространяются сообщения о якобы новых правилах начисления пенсий с 1 сентября.

Пользователям предлагают выбрать год рождения и перейти по специальной ссылке для получения "деталей". Впрочем, такие сообщения не отвечают официальным разъяснениям государственных органов. Это лишь манипуляции: авторы используют чувствительную социальную тему, чтобы привлечь внимание и побуждать людей переходить на сторонние ресурсы. Часть таких сайтов может представлять угрозу персональным данным.

Киберполиция отмечает, что достоверная информация о пенсиях, социальных выплатах, субсидиях и льготах публикуется только через официальные каналы Пенсионного фонда Украины. Среди них: официальный сайт (http://www.pfu.gov.ua/), страница в Facebook (http://www.facebook.com/pfu.gov.ua) и Telegram-канал (https://t.me/PensFund).

Граждан призывают не доверять сообщениям из сомнительных источников и избегать переходов по подозрительным ссылкам.

