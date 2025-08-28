14:15  28 августа
В Кропивницком простились с погибшим пилотом МиГ-29 Сергеем Бондарем
10:26  28 августа
В Кировоградской области в ДТП погибли шесть человек, среди них ребенок
11:57  28 августа
В Киевской области 45-летний мужчина избил до смерти собственную мать
UA | RU
UA | RU
28 августа 2025, 17:36

С 1 сентября изменятся правила начисления пенсий: ПФУ и Киберполиция предупреждают о фейках

28 августа 2025, 17:36
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

Киберполиция и Пенсионный фонд Украины предостерегают граждан от распространения ложной информации об изменениях в начислении пенсий

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В популярных Telegram-каналах с большой аудиторией распространяются сообщения о якобы новых правилах начисления пенсий с 1 сентября.

Пользователям предлагают выбрать год рождения и перейти по специальной ссылке для получения "деталей". Впрочем, такие сообщения не отвечают официальным разъяснениям государственных органов. Это лишь манипуляции: авторы используют чувствительную социальную тему, чтобы привлечь внимание и побуждать людей переходить на сторонние ресурсы. Часть таких сайтов может представлять угрозу персональным данным.

Киберполиция отмечает, что достоверная информация о пенсиях, социальных выплатах, субсидиях и льготах публикуется только через официальные каналы Пенсионного фонда Украины. Среди них: официальный сайт (http://www.pfu.gov.ua/), страница в Facebook (http://www.facebook.com/pfu.gov.ua) и Telegram-канал (https://t.me/PensFund).

Граждан призывают не доверять сообщениям из сомнительных источников и избегать переходов по подозрительным ссылкам.

Ранее сообщалось, самые высокие пенсии в Украине получают судьи и прокуроры. Среди судей максимальная выплата составляет 390 тысяч гривен, а прокуроры получают от 119 до 219 тысяч гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
выплаты ПФУ пенсия 1 сентября киберполиция предупреждение мошенничество социальная помощь
В Тернопольской области мошенник обманул военного на 50 000 гривен
28 августа 2025, 16:29
Полицейский из Киевщины побил мировой рекорд по паверлифтингу
27 августа 2025, 19:35
Украина реформирует соцвыплаты: что изменится с 2026 года
27 августа 2025, 15:22
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Жара до +35 возвращается в Украину
28 августа 2025, 17:55
Поддержка работодателей Харькова: гранты и компенсации спасают работу для тысяч харьковчан
28 августа 2025, 17:49
В Черкассах задержали 16-летнего поджигателя элитного автомобиля
28 августа 2025, 17:22
В Полтавской области появился мемориал погибшим работникам ТЦК
28 августа 2025, 17:05
В Черкасской области столкнулись авто и грузовик, есть погибший и травмированный
28 августа 2025, 16:50
При поддержке ОВА безработные помогают ликвидировать последствия обстрелов в Харькове
28 августа 2025, 16:36
В Тернопольской области мошенник обманул военного на 50 000 гривен
28 августа 2025, 16:29
В результате ракетной атаки на Киев пострадал офис эксминистра Кубракова
28 августа 2025, 15:59
Звезда кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская показала изувеченную квартиру после обстрела Киева
28 августа 2025, 15:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »