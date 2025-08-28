Фото: ілюстративне

Кіберполіція та Пенсійний фонд України застерігають громадян від поширення неправдивої інформації про зміни у нарахуванні пенсій

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Наразі у популярних Telegram-каналах із великою аудиторією поширюються повідомлення про нібито нові правила нарахування пенсій з 1 вересня.

Користувачам пропонують обрати рік народження та перейти за спеціальним посиланням для отримання "деталей". Втім, такі повідомлення не відповідають офіційним роз’ясненням державних органів. Вони є маніпуляцією: автори використовують чутливу соціальну тему, щоб привернути увагу та спонукати людей переходити на сторонні ресурси. Частина таких сайтів може становити загрозу для персональних даних.

Кіберполіція наголошує, що достовірна інформація про пенсії, соціальні виплати, субсидії та пільги публікується лише через офіційні канали Пенсійного фонду України. Серед них: офіційний сайт (http://www.pfu.gov.ua/), сторінка у Facebook (http://www.facebook.com/pfu.gov.ua) та Telegram-канал (https://t.me/PensFund).

Громадян закликають не довіряти повідомленням із сумнівних джерел і уникати переходів за підозрілими посиланнями.

