14:15  28 серпня
У Кропивницькому попрощалися із загиблим пілотом МіГ-29 Сергієм Бондарем
10:26  28 серпня
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
11:57  28 серпня
На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2025, 17:36

З 1 вересня змінюються правила нарахування пенсій: ПФУ та Кіберполіція попереджають про фейки

28 серпня 2025, 17:36
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Кіберполіція та Пенсійний фонд України застерігають громадян від поширення неправдивої інформації про зміни у нарахуванні пенсій

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Наразі у популярних Telegram-каналах із великою аудиторією поширюються повідомлення про нібито нові правила нарахування пенсій з 1 вересня.

Користувачам пропонують обрати рік народження та перейти за спеціальним посиланням для отримання "деталей". Втім, такі повідомлення не відповідають офіційним роз’ясненням державних органів. Вони є маніпуляцією: автори використовують чутливу соціальну тему, щоб привернути увагу та спонукати людей переходити на сторонні ресурси. Частина таких сайтів може становити загрозу для персональних даних.

Кіберполіція наголошує, що достовірна інформація про пенсії, соціальні виплати, субсидії та пільги публікується лише через офіційні канали Пенсійного фонду України. Серед них: офіційний сайт (http://www.pfu.gov.ua/), сторінка у Facebook (http://www.facebook.com/pfu.gov.ua) та Telegram-канал (https://t.me/PensFund).

Громадян закликають не довіряти повідомленням із сумнівних джерел і уникати переходів за підозрілими посиланнями.

Раніше повідомлялося, найвищі пенсії в Україні отримують судді та прокурори. Серед суддів максимальна виплата сягає 390 тисяч гривень, а прокурори отримують від 119 до 219 тисяч гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
виплати ПФУ пенсія 1 вересня кіберполіція попередження шахрайство соціальна допомога
На Тернопільщині шахрай ошукав військового на 50 000 гривень
28 серпня 2025, 16:29
Поліцейський з Київщини побив світовий рекорд з паверліфтингу
27 серпня 2025, 19:35
Україна реформує соцвиплати: що зміниться з 2026 року
27 серпня 2025, 15:22
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Прямі інвестиції в економіку Харкова за 8 місяців 2025 року сягнули 230 млн грн
28 серпня 2025, 18:09
Спека до +35 повертається в Україну
28 серпня 2025, 17:55
Підтримка роботодавців Харкова: гранти та компенсації рятують роботу для тисяч харків'ян
28 серпня 2025, 17:49
У Черкасах затримали 16-річного палія елітного автомобіля
28 серпня 2025, 17:22
На Полтавщині з'явився меморіал загиблим працівникам ТЦК
28 серпня 2025, 17:05
На Черкащині зіштовхнулись авто та вантажівка, є загиблий та травмована
28 серпня 2025, 16:50
За підтримки ОВА безробітні допомагають ліквідувати наслідки обстрілів у Харкові
28 серпня 2025, 16:36
На Тернопільщині шахрай ошукав військового на 50 000 гривень
28 серпня 2025, 16:29
Внаслідок ракетної атаки на Київ постраждав офіс ексміністра Кубракова
28 серпня 2025, 15:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »