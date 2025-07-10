Стало известно, кто в Украине получает самые высокие пенсии

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой глава финансового комитета Совета Даниила Гетманцева.

Среди судей самая большая пенсия составляет 390 тысяч гривен.

У прокуроров пенсии варьируются от 219 до 119 тысяч гривен.

Согласно данным Пенсионного фонда, только один народный депутат получает 245,9 тысячи гривен пенсии, остальные в этом рейтинге - от 21,8 до 59,8 тысячи гривен.

Ранее мы сообщали о среднем размере пенсии в Украине.