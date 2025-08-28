Фото: ілюстративне

передає RegioNews.

У ніч на 28 серпня 2025 року у Києві російська ракета влучила по цивільному об’єкту логістичної інфраструктури - сортувальному депо "Нової пошти". Удар припав на автодвір підприємства.

Внаслідок обстрілу троє працівників пошти зазнали поранень. Серед них: Славенський Сергій, фахівець ділянки, у тяжкому стані; Дульнєв Іван, фахівець ділянки, та Юхимчук Юрій, водій, у стані середньої тяжкості. Компанія забезпечує постраждалих та їхні родини необхідною медичною, психологічною та матеріальною допомогою.

Через обстріл робота сортувального депо тимчасово призупинилася на час повітряної тривоги. Через це можливі затримки у доставці посилок. При цьому відправлення залишаються неушкодженими.

Представники "Нової пошти" наголошують, що безпека працівників і забезпечення доставки залишаються пріоритетом, а логістична діяльність відновлюється в межах можливого під час надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося про прицільний удар російських військ по поїзду "Інтерсіті" Київ-Харків. Попри атаку на цивільний пасажирський транспорт, Укрзалізниця не скасувала рейси та забезпечила вихід на маршрут інших вагонів, включно з новими.