14:15  28 серпня
У Кропивницькому попрощалися із загиблим пілотом МіГ-29 Сергієм Бондарем
10:26  28 серпня
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
11:57  28 серпня
На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір
28 серпня 2025, 13:57

Через пошкодження сортувального депо "Нової пошти" у Києві посилки можуть затриматися

28 серпня 2025, 13:57
Фото: ілюстративне
У Києві через обстріл російською ракетою тимчасово призупинило роботу сортувальне депо "Нової пошти"

Про це повідомляє пресслужба Нової пошти, передає RegioNews.

У ніч на 28 серпня 2025 року у Києві російська ракета влучила по цивільному об’єкту логістичної інфраструктури - сортувальному депо "Нової пошти". Удар припав на автодвір підприємства.

Внаслідок обстрілу троє працівників пошти зазнали поранень. Серед них: Славенський Сергій, фахівець ділянки, у тяжкому стані; Дульнєв Іван, фахівець ділянки, та Юхимчук Юрій, водій, у стані середньої тяжкості. Компанія забезпечує постраждалих та їхні родини необхідною медичною, психологічною та матеріальною допомогою.

Через обстріл робота сортувального депо тимчасово призупинилася на час повітряної тривоги. Через це можливі затримки у доставці посилок. При цьому відправлення залишаються неушкодженими.

Представники "Нової пошти" наголошують, що безпека працівників і забезпечення доставки залишаються пріоритетом, а логістична діяльність відновлюється в межах можливого під час надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялося про прицільний удар російських військ по поїзду "Інтерсіті" Київ-Харків. Попри атаку на цивільний пасажирський транспорт, Укрзалізниця не скасувала рейси та забезпечила вихід на маршрут інших вагонів, включно з новими.

У Києві підтвердили про загибель 14 людей після атаки РФ
28 серпня 2025, 11:38
У Києві через російський обстріл постраждав офіс "Української правди"
28 серпня 2025, 11:35
У Києві оголосили 29 серпня Днем жалоби після нічного удару
28 серпня 2025, 11:13
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
