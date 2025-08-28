12:12  28 серпня
На Закарпатті жінку судитимуть за вербування українок для сексуального рабства
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір
28 серпня 2025, 13:08

Уражено російський корабель носій калібрів "Буян-М", – ГУР

28 серпня 2025, 13:08
Фото: Головне управління розвідки
Українські військові повідомили про успішне ураження ворожого ракетного корабля поблизу окупованого Криму під час спільної операції ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

В Азовському морі уражено малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" держави-агресора. Подія сталася 28 серпня 2025 року під час спільної операції Департаменту активних дій ГУР Міністерства оборони України та спецпідрозділу ГУР "Примари". Корабель був носієм крилатих ракет "Калібр" та перебував поблизу тимчасово окупованого Криму.

За повідомленням українських військових, удар був здійснений у два етапи. Спецпідрозділ "Примари" за допомогою повітряного дрона пошкодив корабельну радіолокаційну станцію. Після цього бійці Департаменту активних дій ГУР атакували борт носія ракет.

Внаслідок ударів корабель отримав пошкодження і змушений був залишити район бойового чергування у Темрюцькій затоці. Ракетний комплекс залишився непошкодженим, однак судно більше не могло виконувати бойові завдання на цьому відрізку моря.

Українські військові зазначають, що операції з протидії загрозам у акваторії Азовського моря тривають.

Раніше повідомлялося, біля Залізного Порту у Чорному морі бійці ГУР знищили російський катер. Внаслідок високоточного ракетного удару катер було повністю знищено, а п’ятеро членів його екіпажу ліквідовані.

