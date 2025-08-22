Фото: скриншот

На днях, 20 августа, в Черном море недалеко от временно оккупированного Железного Порта Херсонской области бойцы ГУР уничтожили катер российских захватчиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

В результате высокоточного удара ракетой воздушного базирования катер врага был уничтожен, а пятеро членов экипажа – ликвидированы.

Отмечается, что удар стал возможным благодаря лазерной подсветке с дрона, который также зафиксировал момент уничтожения военного катера вместе с его экипажем.

Напомним, в ночь на 19 августа дальнобойные беспилотники СБУ уничтожили два состава боеприпасов оккупантов в Луганской области. После взрывов вспыхнул мощный пожар.