На розгляд Кабінету Міністрів подано петицію, яка пропонує розширити категорії чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон під час воєнного стану

Відповідний документ з'явився у розділі петицій на сайті Кабміну, передає RegioNews.

На сайті Кабінету Міністрів України з’явилася нова петиція, у якій порушується питання виїзду за кордон для чоловіків віком від 18 до 24 років. Автор звернення нагадує про заяву президента України Володимира Зеленського щодо надання дозволу на виїзд чоловікам від 18 до 22 років. Водночас, на його думку, старша категорія громадян (18-24 роки включно) у межах цього віку перебуває в аналогічному правовому статусі, тож має отримати рівні умови.

У документі зазначається, що ситуація особливо гостро стосується чоловіків 23–24 років. На момент початку повномасштабного вторгнення їм було лише 20–21 рік, і відтоді вони не мали змоги відвідати своїх рідних за кордоном. Автор петиції підкреслює, що Україна є демократичною державою, тому варто розвивати довіру між владою та громадянами.

Ініціатор наголошує, що лібералізація правил виїзду допоможе зменшити кількість незаконних перетинів кордону, на яких наживаються нелегальні перевізники. Це, у свою чергу, може знизити рівень корупції та позитивно вплинути на міжнародний імідж країни.

Окремо у петиції пропонується розглянути можливість виїзду для чоловіків з відстрочкою від мобілізації незалежно від віку. Зокрема, йдеться про педагогів, які не підлягають призову, однак не мають тих самих прав на виїзд, що й заброньовані працівники. Також серед пропозицій – надати дозвіл на виїзд за кордон чоловікам у віці 50–55 років, яких автор вважає менш придатними до служби, адже вони зазвичай вступають до війська виключно добровільно.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє українським чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Документ був опублікований на офіційному сайті уряду та набрав чинності наступного дня після публікації.