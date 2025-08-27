10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 19:13

На сайті Кабміну з'явилась петиція щодо дозволу на виїзд за кордон чоловікам 18–24 років

27 серпня 2025, 19:13
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

На розгляд Кабінету Міністрів подано петицію, яка пропонує розширити категорії чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон під час воєнного стану

Відповідний документ з'явився у розділі петицій на сайті Кабміну, передає RegioNews.

На сайті Кабінету Міністрів України з’явилася нова петиція, у якій порушується питання виїзду за кордон для чоловіків віком від 18 до 24 років. Автор звернення нагадує про заяву президента України Володимира Зеленського щодо надання дозволу на виїзд чоловікам від 18 до 22 років. Водночас, на його думку, старша категорія громадян (18-24 роки включно) у межах цього віку перебуває в аналогічному правовому статусі, тож має отримати рівні умови.

У документі зазначається, що ситуація особливо гостро стосується чоловіків 23–24 років. На момент початку повномасштабного вторгнення їм було лише 20–21 рік, і відтоді вони не мали змоги відвідати своїх рідних за кордоном. Автор петиції підкреслює, що Україна є демократичною державою, тому варто розвивати довіру між владою та громадянами.

На сайті Кабміну опублікована нова петиція

Ініціатор наголошує, що лібералізація правил виїзду допоможе зменшити кількість незаконних перетинів кордону, на яких наживаються нелегальні перевізники. Це, у свою чергу, може знизити рівень корупції та позитивно вплинути на міжнародний імідж країни.

Окремо у петиції пропонується розглянути можливість виїзду для чоловіків з відстрочкою від мобілізації незалежно від віку. Зокрема, йдеться про педагогів, які не підлягають призову, однак не мають тих самих прав на виїзд, що й заброньовані працівники. Також серед пропозицій – надати дозвіл на виїзд за кордон чоловікам у віці 50–55 років, яких автор вважає менш придатними до служби, адже вони зазвичай вступають до війська виключно добровільно.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє українським чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Документ був опублікований на офіційному сайті уряду та набрав чинності наступного дня після публікації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна кордон петиції мобілізація воєнний стан виїзд за кордон обмеження чоловіки віком 18-22
Азербайджан підтримав територіальну цілісність України
27 серпня 2025, 18:55
Прикордонники розповіли, де українці найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон
27 серпня 2025, 18:42
Мобілізувати треба було відразу з 18 років - зараз мали б зовсім іншу армію, - Безугла
27 серпня 2025, 17:43
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Стефанішину призначено новим послом в США, – Зеленський
27 серпня 2025, 20:39
Іпотека під 0%: хто зможе отримати житло без переплат
27 серпня 2025, 20:24
Ярослава Магучіх виборола "срібло" у фіналі Діамантової ліги – п'ята поспіль нагорода
27 серпня 2025, 20:10
У Києві очільник Деснянської РДА побився із заступницею голови КМДА
27 серпня 2025, 20:09
Позов у відповідь: нардепка Мар'яна Безугла подає на Тараса Тополю в суд за шахрайство
27 серпня 2025, 20:05
На Одещині поліцейські затримали 38-річного чоловіка, який вчинив розбійний напад на пенсіонерку
27 серпня 2025, 19:49
Поліцейський з Київщини побив світовий рекорд з паверліфтингу
27 серпня 2025, 19:35
Протягом дня окупанти били по двох районах Дніпропетровщини: постраждали двоє чоловіків
27 серпня 2025, 19:10
Азербайджан підтримав територіальну цілісність України
27 серпня 2025, 18:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »