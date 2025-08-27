10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 16:59

Одна из политических партий решила самораспуститься

27 августа 2025, 16:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Политическая партия "Наш край" решила самораспуститься из-за причиненного ей "критического репутационного вреда"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление политической силы.

В партии заявили, что ей нанесен "критический репутационный ущерб" и подчеркнули, что с первых дней полномасштабного вторжения России "926 партийцев ушли на фронт добровольцами, а за 10 лет активной деятельности партии не нашлось ни одного изречения в пользу РФ".

"Партия "Наш край" отстояла свою честь и право на деятельность в судах всех инстанций, а Верховный Суд Украины признал проукраинскую позицию партии и поставил точку в попытках ее уничтожить. Вместе с тем внеочередной 40-й съезд политической партии "Наш край" принял решение о самороспуске партии", – говорится в сообщении.

Ранее в США заявили, что Залужный готовится к президентским выборам. Такое заявление сделала американская журналистка Кэти Ливингстон.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
политика Украина Наш край заявление
Украина реформирует соцвыплаты: что изменится с 2026 года
27 августа 2025, 15:22
Стало известно, на какие страны распространится множественное гражданство Украины
26 августа 2025, 22:40
США хотят добиться завершения войны в Украине до конца года
26 августа 2025, 22:29
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Пограничники рассказали, где украинцы чаще всего пытаются незаконно пересечь границу
27 августа 2025, 18:42
В Тернополе врач требовал у военнослужащего 11 000 гривен за безвозмездную медицинскую услугу
27 августа 2025, 18:27
На Житомирщине ищут свидетелей ДТП, в котором травмировалось девять человек
27 августа 2025, 18:23
Прижал ковшом трактора к стене: на Волыни будут судить мужчину за смерть 58-летней работницы фермы
27 августа 2025, 18:07
Нацбанк перестал печатать 100 и 200 гривен
27 августа 2025, 17:48
Мобилизовать нужно было сразу с 18 лет – сейчас имели бы совсем другую армию, - Безуглая
27 августа 2025, 17:43
В Тернопольской области построят завод по рафинации масла
27 августа 2025, 17:35
55-летний житель Днепропетровщины из-за неприязни нанес многочисленные удары собаке: дело направлено в суд
27 августа 2025, 17:12
Житель Днепра возглавил преступную организацию, завладевшая более 70 млн грн агропредприятий
27 августа 2025, 16:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »