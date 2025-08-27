Одна из политических партий решила самораспуститься

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление политической силы.

В партии заявили, что ей нанесен "критический репутационный ущерб" и подчеркнули, что с первых дней полномасштабного вторжения России "926 партийцев ушли на фронт добровольцами, а за 10 лет активной деятельности партии не нашлось ни одного изречения в пользу РФ".

"Партия "Наш край" отстояла свою честь и право на деятельность в судах всех инстанций, а Верховный Суд Украины признал проукраинскую позицию партии и поставил точку в попытках ее уничтожить. Вместе с тем внеочередной 40-й съезд политической партии "Наш край" принял решение о самороспуске партии", – говорится в сообщении.

Ранее в США заявили, что Залужный готовится к президентским выборам. Такое заявление сделала американская журналистка Кэти Ливингстон.